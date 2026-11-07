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Iako je od kobnog 11. marta 2026. godine, kada je preminuo Dragan Lazić, prošlo skoro osam meseci, njegovi najbliži i danas se teško nose sa gubitkom. O bolu koji oseća govorila je i Katarina Lazić, supruga Darka Lazića.

Kaća, kako je ispričala za medije, još uvek nije u potpunosti svesna da Dragana više neće videti.

Dragan Lazić bio vezan za porodicu Foto: Kurir, Antonio Anhel/ATA Images, Printscreen/Instagram, Ilija Ilić, Damir Dervišagić

"Svakodnevno gledam njegove slike"

- Nisam sigurna da smo mi u stvari dovoljno svesni svega toga. Generalno, ja nisam svesna svega toga - počela je ona, pa je dodala:

- Svakodnevno gledam njegove slike i snimke, nisam svesna da ga više neću videti i da njega nema, iako je prošlo nekoliko meseci.

- Mi nekako guramo, prolazi ta neka svakodnevica, ali ne znam da li su svi baš svesni toga. Držimo se nekako - poručila je za "Hype TV" sa setom u glasu Kaća.

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Foto: Screenshot

Darko o pokojnom bratu

Podsetimo, Darko Lazić se teško nosi sa gubitkom brata Dragana, čija ga smrt duboko pogađa. Iako se trudi da nastavi dalje i bude oslonac njegovoj deci, pevač je priznao da prazninu koju je brat ostavio niko ne može da popuni. U emotivnoj ispovesti nedavno je otkrio kako čuva uspomenu na njega, kakve planove ima za koncert posvećen njegovom životu, ali i kako se porodica trudi da pronađe snagu u najtežim trenucima.

Prvo je progovorio o svom gestu da prihvati da krsti dete koje je trebalo da krsti njegov pokojni brat Dragan.

- Moj pokojni brat je trebalo da mu krsti decu i onda se desilo šta se desilo, moj brat je poginuo. Ja sam bez razmišljanja prihvatio da krstim dete, bila je mala proslava, ručak, malo muzike... - rekao je Darko i progovorio o svom koncertu koji će posvetiti Draganu.

Aleksandra i Vanja pružile utehu Darku Foto: Nemanja Nikolić

- Taj koncert je planirano da bude u oktobru, stvari se nisu odvijale kako treba, planiram da bude koncert na njegovu godišnjicu smrti 11. marta u znak sećanja na mog brata. Gosti će biti pevači koje je on voleo. Jedno mesto u prvom redu ostaće prazno, ostavljeno za njega. On za mene uvek živi i živeće, on je moja snaga - rekao je Lazić gostujući u emisiji "Premijera Vikend-Specijal", a potom je otkrio koliko daje sve od sebe da Draganova deca što manje osete gubitak.

"Ne mogu da im zamenim oca"

- Ja se trudim maksimalno da oni ne osete toliku patnju i bol. Stalno su kod mene deca, i moja i njegova. Ne razdvajam ih, što moja deca, to i njegova. Sve je to sveže i bolno, ali koliko toliko da se vrati neka boja, da nestane to sivilo. Pola mog života je odneo sa sobom. Izbegavam da pričam o tome, došao sam malo nestabilan. Trudim se da što manje primete ukućani i da im vratim osmeh na lice. Vidim da im fali otac i ja im to ne mogu zameniti, ali mogu da bude tu za njih za sve što im treba, iako im ne mogu zameniti oca - poručio je Lazić u pomenutoj emisiji.

Folker Darko Lazić ne može da se oporavi od gubitka brata koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 11. marta Foto: Printscreen, Prinscreen/Instagram

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28:13
STARS 635 07.11.2026. Izvor: Kurir TV