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Amel Ćeman Ćemo iskreno je progovorio o Tei Tairović sa kojom je imao sukob, ali i o Mileni Ćeranić koja mu je velika prijateljica i pred kojom često zna da zaplače. On se dotakao i novih pesama, ali i nastupa.

Amel Ćeman Ćemo progovorio je o saradnji sa Teom Tairović, koja se na kraju nije završila slavno.

1/5 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Ognjen Gregović, Nikola Žugić

- Pa, nisam ja to pominjao, to je ona prva dala vama, medijima. Ja sam hteo da ćutim o tome, zato što me nekako život naučio da treba malo i ćutati kad je posao u pitanju, ali ona je to prvo dala medijima. Ne znam šta se desilo, ona je povukla tekst. To su samo njeni razlozi.Pustila mi je jednu poruku koja je malo nevaspitana, što me iznenadilo. Ali, bože moj, svako komunicira na način koji može da dosegne, jel'. Ja ne želim da imam takvu komunikaciju, bilo kakvu lošu komunikaciju sa bilo kim, iako to, ovaj, možda neki ne mogu da percipiraju da je to, ja nisam neko ko je incidentan. Ona samo zna razlog- rekao je Ćemo, a kada smo ga upitali da pročita sadžaj poruke rekao je:

-Pa, ne, glupo je. Nema potrebe. Nije mi se dopalo zato što ja ne želim takav način komunikacije, ni sa kim, ni prema kome, a pogotovo ne prema ljudima koji su mi dragi. Tako da, ono, kako da ti kažem, svako ko komunicira, onoliko koliko je kadar da dobaci.

Nisam očekivao da mi pokloni tekst

1/4 Vidi galeriju Ćemo Foto: Printscreen YouTube

Ćemo je dodao da je bio spreman da dobije da plati tekst.

-Naravno, bože, svašta. Nisam očekivao da meni to neko pokloni. Ne. To je jedna grčka pesma... U tom momentu sam kupio tri, pa sam jednu snimio, i te su dve ostale. I mislio sam da je ona ta koja, i zaista je napisala lep tekst. Ali zašto je ona to povukla, pojma nemam. Niti ću ja da ulazim u tuđe razloge. Ako se desi neka saradnja, možda se i desi, ali ne treba, neozbiljnim ljudima davati šansu.

Nedavno je došlo i do sukoba između Seke Aleksić i Tee Tairović upravo oko pesama.

- Video sam jedan intervju sa Sekom, gde je ona nešto to pominje, ali, iskren da ti budem, negde sam pred kraj toga, pa nisam ni ukačio. Ali nije me nešto zanimalo da sad tu uopšte upućujem u tuđe ratove. Da li su to razmirice ili ratovi, nije važno, ali nije me interesovalo da se upućujem, uopšte da se informišem oko toga. Ja samo pričam kako se neko ophodi prema meni, a kako će neko tamo prema drugom. Mislim, evo, da vam primer: ti možeš da budeš najgori novinar prema stotinama pevača. Ako si ti prema meni okej, ja apsolutno nemam razloga da te odstranjujem, niti da te selektujem bilo kako, ili da te bilo kako karakterišem. Ti si prema meni super. Isključivo se ponašam prema ljudima kako se oni ponašaju prema meni, takvu energiju dajem- rekao je on.

Milena je moje rame za plakanje

On se dotakao i toga koliko mu znači Milena Ćeranić.

- Milena i ja nismo drugari odavno. Mi smo kao porodica. To je poseban odnos, da. Mislim, kako da ti kažem, neko ko je tu podrška, ko je glas razuma, ko je bukvalno neko. ..Stub na koji mogu da se, ovaj, naslonim, kako god, i da sam siguran da neću pasti. A to ništa nije tajna. Pričali smo na neku temu koja je onako malo emotivna ionako, ona kaže: "Šta ti je? Pa, bili smo u restoranu nekom. " Pa nije sramota da plačeš". Ja rekoh: "Ali nije, ne moram sad. " Znaš kako je, ne moram sad. Tako da, kako da ti kažem. Znači, ona je i rame za plakanje i neko ko ti je oslonac u svakom smislu. U svakom smislu. I znaš šta, mnogo me nervira kada kažu, doduše, mi nismo estradno prijateljstvo. Kad kažu da ne postoje estradna prijateljstva. Ali kad sad malo bolje razmislim, mi i nismo estradno prijateljstvo, mi smo drugari pre nego što je ona postala estrada, i pre nego što sam ja postao estrada. Tako da, rasli smo zajedno- rekao je on pa nastavio:

1/9 Vidi galeriju Milena Ćeranić Foto: Promo

-Ta njena popularnost u nekim momentima je meni dosta pomogla, takođe. Ako ne šta drugo, upoznajući tvoje kolege preko nje. I tako, imao sam lakšu komunikaciju kada sam ja izašao iz anonimnosti, i tako nekako, vole me tvoji kolege. Ja zaista nemam problem sa sedmom silom, i neka ostane tako.

Kurir.rs/Blic