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Dragi Domić tokom svoje dugogodišnje karijere nastupao je na brojnim slavljima i veseljima, ali jednu anegdotu sa svadbe pamtiće dok je živ.

Folk pevač je nedavno podelio nesvakidašnje iskustvo koje ga je ostavilo u potpunom zatečenom stanju, podsetivši koliko muzički poziv ume da donese neočekivane i duhovite situacije.

Nesvakidašnji susret na slavlju

Nakon što je više puta nastupao kod istih domaćina, što uvek predstavlja veliko priznanje za izvođača, Dragi se na jednoj svadbenoj proslavi našao u prilično zagonetnoj situaciji. Nevesta mu je od samog početka delovala izuzetno poznato, ali nije bio siguran odakle je zna.

- Pevao sam na jednoj svadbi i vidim ja mlada mi poznata, ali mi bilo neprijatno da je pitam. Međutim, primetim da i ona mene nešto gleda i odlučim da saznam da li je stvarno znam ili sam pomešao nešto — prisetio se Domić u emisiji "A sad malo mi".

1/7 Vidi galeriju Dragi Domić Foto: Kurir Televizija

Kada je skupio hrabrost i prišao nevesti kako bi razrešio dilemu, usledio je odgovor koji ni u najluđim snovima nije mogao da pretpostavi.

- Ne, nisi pogrešio. Pevao si mi na mojoj prvoj svadbi, a pevaš mi i sad — rekla je mlada i ostavila pevača u šoku.

Reakcija u studiju

Ova priča izazvala je smeh u studiju, a voditeljka Dragana Katić odmah je imala potpitanje za pevača. Upitala ga je da li je mlada bolje izgledala na svojoj prvoj ili na drugoj svadbi.

Dragi je kroz smeh i bez ustručavanja priznao da se mlada do svog drugog venčanja dosta prolepšala, čime je dodatno podigao atmosferu u emisiji.

Luks kuća u Budvi

1/6 Vidi galeriju Folk pevač Dragi Domić tokom svoje dugogodišnje karijere nastupao je na brojnim slavljima i veseljima, ali jednu anegdotu sa svadbe pamtiće dok je živ. Foto: Kurir Televizija, Promo

Pored uspešne muzičke karijere, Dragi Domić već godinama uživa u svojoj nekretnini na primorju. Pevač je pre nekoliko godina kupio luksuznu kuću u Budvi, gde provodi većinu letnjih meseci u krugu najbližih.

- Ne postoji lepši osećaj od onog da odmor provodiš na primorju i to u društvu najdražih — rekao je pevač jednom prilikom.