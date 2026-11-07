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Popularni folk pevač Darko Lazić bio je gost emisije "Magazin In", gde je govorio o odnosu sa suprugom Katarinom, ali i otkrio detalje iz privatnog života. Tom prilikom osvrnuo se na svoje samopouzdanje nakon što je smršao, a iznenadio je i priznanjem o automobilu koji trenutno vozi.

Priznao da postaje papučar

1/5 Vidi galeriju Popularni folk pevač Darko Lazić bio je gost emisije „Magazin In“, gde je govorio o odnosu sa suprugom Katarinom, ali i otkrio detalje iz privatnog života Foto: Printscreen, Printscreen Pink

Darko je najpre priznao da je postao "papučar" i da se vodi time da je žena uvek u pravu, što je izazvalo iznenađenje u studiju.

„Uvek je bila u pravu. Bolje da budem papučar nego da ne valjam nikako. Žena je uvek u pravu. Ja joj kažem: 'Ljubavi, sve si u pravu'. Onda nastavim po svom. Menjamo se, moramo da slušamo žene, ipak je žena stub porodice. Nekad je dobro biti papučar, pogotovo danas, u današnjem društvu. Ja doduše nisam bio papučar, ali postajem polako i hoću“, rekao je pevač.

Iznenadio priznanjem o automobilu koji vozi

Lazić je potom otkrio da trenutno vozi automobil koji ga podseća na mladost, te da nema nikakav kompleks zbog toga što nije reč o luksuznom četvorotočkašu.

1/4 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Stock/Časlav Vukojičić, Pritnscreen/tiktok/kafansko.vece, Privatna Arhiva

„Ja nemam kompleks stvarno. Volim dobar auto, ali vozim Golfa trojku i nemam kompleks, to je auto moje mladosti, vratio me je u mladost“, rekao je Darko.

Vratilo mu se samopouzdanje nakon mršavljenja

Pevač se osvrnuo i na promenu fizičkog izgleda, ističući da se nakon gubitka kilograma oseća mnogo bolje i sigurnije u sebe.

„Siguran sam u sebe, svestan sam... Vratio sam samopouzdanje, skinuo sam kilograme, tako da mi prija to, imam veće samopouzdanje. Sada kad mi to nije potrebno, imam. Sada imam sjajnu ženu i divnu porodicu“, istakao je Lazić.