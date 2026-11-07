Slušaj vest

Domaću javnost nedeljama je potresala drama oko razvoda naslednice proslavljene srpske sportistkinje Jasne Šekarić, Lee Šekarić, i njenog nekadašnjeg emotivnog partnera. Nakon tvrdnji da je Egipćanin Sejad Abubakrk od porodice zahtevao iznos od 75.000 evra radi odricanja od roditeljskih prava nad njihovom naslednicom, on se javno oglasio kako bi oštro demantovao te navode.

Sejad je izneo svoju stranu priče, odlučno odbacujući optužbe da ucenjuje bivšu suprugu Leu preko deteta:

1/8 Vidi galeriju Lea Šekarić Foto: Instagram, Printscreen Instagram, Printscreen

"Poslali su mi pre neki dan vesti iz srpskih medija da je Lea izjavila da sam tražio 75.000 evra da se odreknem svih zakonom zagarantovanih prava kada je dete u pitanju. To što ona radi je strašno, to je sve velika laž. Ja tako nešto nikad nisam rekao."

On objašnjava da pomenuti iznos predstavlja isključivo povraćaj sredstava koje je uložio tokom njihovog zajedničkog života:

"Rekao sam joj da mi pošalje tih 75.000 evra jer sam za godinu i po dana potrošio taj novac na nju. Zbog nje sam izgubio svoju kompaniju za animaciju i zabavu i sav moj novac. Sve sam uradio zbog nje, potrošio sam sav novac iz banke na nju i ostao u minusu."

Kako ističe, njegov jedini cilj jeste povraćaj sopstvenog novca kako bi imao finansijska sredstva za dolazak u Srbiju i viđanje deteta:

"Tražio sam joj da mi vrati novac, a ako neće da mi vrati te pare, ja ću doći u Srbiju da vidim moju ćerku. To je sve. Neka me blokira, nek radi šta hoće, ali ja želim svoj novac nazad. Nek ostanu gde hoće, ali neka mi vrate moj novac kako bih mogao da dolazim da viđam moju ćerku. Imam dokaze za sve što pričam".

1/10 Vidi galeriju Lea Šekarić rodila Egipćaninu dete, pa se razvela Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Nekadašnji suprug Lee Šekarić detaljno je opisao na koji način je potrošena kompletna ušteđevina, navodeći da je finansirao ne samo ženu, već i njenu majku tokom boravka u Egiptu:

"Novac sam trošio na njih, vodio ih u šoping i restorane"

1/8 Vidi galeriju Jasna Šekarić ćerki čestitala rođendan Foto: Pritnscreen

"Taj novac sam potrošio, jer kad je Lea ostala trudna, ja sam prestao da radim. Imao sam ušteđen novac za budućnost, tako da sam taj novac trošio na njih. Iznajmljivao sam stan, svakog dana sam ih vodio u restorane, u šoping. Godinu i po dana je bilo tako, svaki dan. Sve što je želela je kupovala. Kad je Jasna došla u Egipat, i na nju sam trošio mesec dana svaki dan, sve sam joj hirove ispunjavao. U redu je što sam davao svojoj ženi, ali zašto bih plaćao bilo šta mojoj tašti? Rekao sam joj da je trudna i da ostane kod kuće, da to nije njen problem i da ću se ja pobrinuti o svemu. I tako sam potrošio svu moju ušteđevinu. Ja sam im kupio i karte za Srbiju" rekao je pre nekoliko godina Sajed za "Kurir".