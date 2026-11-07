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Poznati bračni par, Luna Đogani i Marko Miljković, ostvarili su ogromne prihode putem svojih onlajn platformi. Tokom 2025. godine, njihova dva zajednička Jutjub kanala donela su im zaradu od čak 400.000 evra.

Svoj primarni kanal na kom prikazuju svakodnevicu pokrenuli su u julu 2020. godine. Do kraja 2025. godine taj profil zabeležio preko 118 miliona pregleda, što predstavlja skok od 8 miliona pregleda u odnosu na 2024. godinu kada su imali 110 miliona.

1/8 Vidi galeriju Luna Đogani Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

U maju 2024. godine lansirali su i drugi kanal namenjen podkastu koji vodi Luna. Taj projekat je kako se pisalo sakupio blizu 43 miliona pregleda. Kada se sumiraju rezultati sa oba projekta, par je ostvario impresivnih 161 milion pregleda. Kako se prosečni prihodi na ovoj mreži kreću između 800 i 1.000 evra po milionu pregleda, računicom se dolazi do cifre od preko 400.000 evra zarade u 2025. godini.

Marko otvoreno o načinu zarade

1/15 Vidi galeriju Luna Đogani i Marko Miljković Foto: Petar Aleksić, Pritntscreen, ATAIMAGES

Govoreći o tome kako funkcioniše priliv novca sa ove platforme, Marko Miljković je ranije detaljno objasnio njihov poslovni model:

"Zarađuje se kao i u svakom drugom poslu. Koliko se trudite, toliko ćete zaraditi. Zarada na Jutjubu zavisi od mnogo faktora - od pregleda, ali i od starosnog uzrasta onih koji vas gledaju. Algoritam sve prepozna i na osnovu toga vam daje manju ili veću zaradu, a zarade se za npr. milion pregleda kreću od 200 do 2.000 evra mesečno."

Miljković je naglasio da visina honorara zavisi i od doba godine – pa su tako pregledi znatno više plaćeni krajem godine nego u januaru ili februaru – ali i od sponzorskih ugovora koji donose dodatne fiksne ili ugovorene prihode.

"Vidim da ima ljudi u Srbiji koji dobro zarađuju od toga. To se vidi na njihovim kanalima i po tome šta sve kupuju, gde putuju, šta rade".