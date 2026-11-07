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Uprkos decenijskoj uspešnoj muzičkoj karijeri i privatnim biznisima, pevač Halid Muslimović bez zadrške priznaje da nikad nije hrlio za skupim automobilima.

Kako je sam istakao, luksuz i skupocena kola nisu mu bila prioritet, a s obzirom na to da pevači obično voze besne mašine, ova informacija je mnoge pozitivno iznenadila zbog Muslimovićeve skromnosti - retke ali vrlo cenjene ljudske vrline.

Vozi "Pežoa"

Tokom svog gostovanja u novom izdanju emisije "Magazin IN", Halid Muslimović je govorio o svom odnosu prema novcu, materijalnim stvarima i automobilima, a posebno je privukao pažnju podatak da u svom vlasništvu ima dva automobila marke "Pežo 607". Prema dostupnim informacijama na internetu, cena ovog vozila se kreće od 500 € do 5.990 €.

1/4 Vidi galeriju Halid Muslimović vozi skroman auto Foto: Printscreen Pink

Veorvatno bi mnogi na njegovom mestu, s obzirom na uspešnu karijeru i visoku zaradu, birali najskuplje modele poznatih automobilskih brendova, Muslimović ističe da nikada nije imao potrebu da se dokazuje na taj način:

"Nikad nisam imao kompleks da imam dobar auto"

- Auto nije deo ljubavi. On uopšte nema veze sa tim da li će te neko voleti. U životu sam samo jednom kupio nov automobil. Jedan od moja dva automobila je prešao preko milion kilometara, ovaj drugi automobil mi je malo mlađi. Nikada nisam imao kompleks sa imam dobar auto. Možeš da dođeš i biciklom. U mladosti je u redu da osetiš taj momenat mladost-ludost, da želiš nove automobile. Svako ima nešto. Ja se zadovoljavam svojim Pežoom. Tu elektroniku koju moj automobil ima, ovi noviji automobili sada nemaju - istakao je Halid Muslimović.

1/6 Vidi galeriju Halid Muslimović Foto: Boba Nikolić

Stekao milione: Ima tri firme

Halid je tokoms svog dugogodišnjeg rada uspeo da stekne načajnu imovinu, ali se pored muzike godinama bavi i privatnim biznisom. U Prijedoru je sa porodicom razvio posao koji obuhvata tri firme, dok se u njegovom vlasništvu nalazi i više nekretnina.

Iako i danas redovno nastupa i vreme provodi u muzičkom studiju, veliki deo poslovnih obaveza preuzeli su članovi njegove porodice. Halid im, kako mu obaveze dozvoljavaju, pomaže i trudi se da bude uključen u porodične poslove.

Pored poslovnih objekata, pevač poseduje i ranč na kojem uzgaja voće i povrće. Upravo tamo najradije provodi slobodno vreme sa najbližima, daleko od estradne gužve, uživajući u prirodi i mirnijem načinu života.

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