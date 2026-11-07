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Poznati folk pevač Mitar Mirić privukao je pažnju javnosti nakon što su ga kamere snimile tokom jednog sasvim običnog dana, kada je svoje slobodno vreme iskoristio za obavljanje svakodnevnih obaveza. Pevač nije bio sam, već mu je društvo pravila ćerka, sa kojom je proveo deo dana.

Naime, u novom izdanju emisije "Paparaco lov" prikazani su kadrovi na kojima se vidi kako Mitar zajedno sa ćerkom izlazi iz porodičnog doma. Njih dvoje su se potom uputili ka automobilu, nakon čega su se zajedno odvezli na jednu lokaciju.

Mitar Mirić Foto: Printscreen Paparaco Lov

Kako je zabeležila ekipa, otac i ćerka stigli su do firme koja prodaje proizvode i opremu za kuću. Pevač je očigledno imao nekoliko obaveza koje je želeo da završi, a ćerka mu je sve vreme pravila društvo.

Međutim, to nije bilo jedino mesto na kojem su kamere zabeležile poznatog pevača. Mitar je tokom dana posetio i frizerski salon, gde je izdvojio vreme za sređivanje i negu svog izgleda. Kao i mnogi njegovi kolege, i on vodi računa o tome da uvek bude uredan i spreman za naredne poslovne i privatne obaveze.

Mitar Mirić u frizerskom salonu Foto: paparaco lov printcreen

Kuća Mitra Mirića u Beogradu

Ekipa "Paparaco lova" zabeležila je i kadrove njegove porodične kuće, koja se nalazi na opštini Palilula. Gledaoci su tako imali priliku da vide i deo ambijenta u kojem pevač provodi vreme kada nije na nastupima i drugim poslovnim angažmanima.

1/7 Vidi galeriju Kuća Mitra Mirića u Beogradu Foto: Paparaco lov Printscreen

Čini se da pevač, uprkos brojnim obavezama koje donosi estradni život, pronalazi vreme i za porodicu, ali i za sitnice koje čine njegovu svakodnevicu.

Ovako izgleda kuća u kojoj je rođen

Ekipa Kurira svojevremeno je posetila Ugljevik, grad u Bosni i Hercegovini gde je rođen Mitar.

Imanje na kojem je odrastao sa svojom porodicom obilazi njegov srednji brat Sava, koji živi u blizini, ali svrate i najstariji Boban kao i pevač, koji se na početku karijere nastanio u Beogradu, u samom centru grada.

U ovom gradu sva tri brata imaju po jednu kuću, a samo srednji pokosi i sredi dvorište na imanju na kojem su rođeni.

Ono se nalazi malo dalje od centra Ugljevika. Tamo je ekipa Kurira zatekla oronule tri jedinice i štalu. Otvorena ulazna vrata, zarđali katanci i polomljeni prozori ono što je prvo privuklo pažnju.

U kućama se nalazila velika količina smeća, a fasada otpala. Na pojedinim prozorima nije bilo stakla, ali i dalje stajale stare zavese, iza kojih su se krili šut i otpad, ali i delovi koji otpadaju sa krova kuće.

1/6 Vidi galeriju OVDE JE ODRASTAO MITAR MIRIĆ: Kuća pevača puna smeća i prljavštine, sve izgleda kao potpuni raspad (FOTO) Foto: Nemanja Nikolić

Porazgovarali smo i sa srednjim bratom Savom.

- Ponosan sam na Mitra. Mi smo muzikalna porodica, volim da pevam. Mitar ima jači glas, a moj je prijatniji za slušanje - rekao nam je Savo Mirić, pa dodao:

1/4 Vidi galeriju Ovo je nova kuća koju je sazidao u istom dvorištu gde se i rodio Mitar Mirić Foto: Nemanja Nikolić

- Mitar je zvezda, ne voli baš da mu svako prilazi. Kada je dobro raspoložen i ako je veseo, hoće sa svakim da popriča. On živi od starih hitova, ponekad snimi nešto novo. Najviše mu zameram što je zaljubljive prirode. On voli žene, ali i one njega. Zaljubi se brzo i onda posle pati 10 godina, ne može da je zaboravi. Voleo je lepe žene, pa posle samo problemi. Čovek je davao dve kuće u Orašju na Savi i restoran samo da mu Mitar bude zet, ali on nije hteo, otišao je sa drugom ženom. Sklon je ženama i avanturama, ali je dobar čovek i pevač. Njegova supruga je lepa žena, ali ih je imao mnogo lepših. Mislim da je mom bratu trenutno najveći problem što stari. Jeste njega popularnost promenila u jednoj meri, ali najviše ga plaši što prolaze mladost i lepota. On se plaši da neće više biti lep, on se farba, sve je to zbog žena.

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