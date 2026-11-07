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ŽELJKO VASIĆ ZAPOČEO KONCERT IZ PUBLIKE! Izazvao ovacije u Sava Centru (VIDEO)
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Željko Vasić večeras je priredio iznenađenje publici u punoj Plavoj dvorani Sava Centra. Prve stihove pesme „Žena kao ti“ otpevao je na putu kroz publike, odakle se uz ovacije uputio ka bini.
Tim iznenađenjem Vasić je otvorio koncert kojim obeležava 25 godina muzičke karijere. Za jubilej je pripremio svoj produkcijski najzahtevniji koncert do sada, sa više od 25 muzičara na sceni.
Koncert je u toku, a u punoj Plavoj dvorani nižu se hitovi kojima je Vasić obeležio četvrt veka na sceni.
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