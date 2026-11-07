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Katarina Živković već dugo postoji na estradnoj sceni, a u muzički svet kročila je jako mlada. Tokom godina smo mogli da je vidimo u raznim fazama, fizičkim, ali i psihičkim, a pevačia je jednom prilikom otkrila da je preloman trenutak u njenom životu bio kada je shvatila da ima zdravstveni problem.

Katarina Živković je objasnila da je imala problema sa insulinom zbog čega je odmah promenila navike kako ne bi dobila dijabetes.

Morala da promeni način života iz korena

- Radila sam analizu krvi i tako su mi otkrili insulinsku rezistenciju. Morala sam iz korena da promenim režim ishrane, da potpuno izbacim ugljene hidrate, a onda i način života. Pojačala sam trening i zato sam i smršala. Više nemam višak kilograma, koji sam dobila na nervnoj bazi. Meni su svi ostali rezultati savršeni, problem je samo taj insulin - rekla je svojevremeno pevačica za "Svet" i dodala:

1/5 Vidi galeriju Katarina Živković Foto: Print Screen, Printscreen, Kurir

- Morala sam da prestanem da se nerviram za svaku glupost kao pre, da jedem dobru i zdravu hranu, da treniram i pratim sva uputstva lekara. Bioritam mi je i dalje poremećen, pa i kada nemam obaveze i ne radim, pre pet ujutru ja ne mogu da zaspim, ali ipak se trudim da se maksimalno odmaram kada ne radim.

O proširenju porodice i odnosu sa suprugom

Katarina se nedavno osvrnula i na svog partnera i progovorila o odnosu sa njim. Sa osmehom je priznala da bi volela da u jednom trenutku dobije i devjčicu.

- Mi smo osam godina zajedno i stvarno nikada nisam pričala o njemu. On jeste bio i jeste moja najveća podrška. Da to nije tako publika bi to sigurno videla. Videlo bi se po mom izgledu, pesmama, nastupima, tako da mislim da naša dela govore više od reči ponekada - izjavila je Katarina za TV Adria i dodala:

- Bezbrižna sam kada odem na nastup, znam da mi je dete sa ljudima koji ga najviše vole i onda sam spremna da dam sto posto sebe na poslu. Svakoj ženi je to jako potrebno. Stefan je isti tata, a devojčica će biti na mene, to su neke moje želje - nasmejala se Živkovićeva.

1/5 Vidi galeriju Katarina Živković Foto: Privatna arhiva

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