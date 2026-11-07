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Nova voditeljka Jutarnjeg programa ružičaste televizije Kristina Iglendža privukla je veliku pažnju novom objavom na Instagramu gde je oduševila, ali i raznežila brojne pratioce.

Voditeljka se pohvalila ogromnim buketom crvenih ruža koji je držala u rukama, a iako je bio umalo veći od nje, ona nije skidala osmeh slica. Uz Balaševićevu pesmu "Slabo divanim mađarski" pozirala je pored automobila, a ubrzo je i otkrila od koga joj je stigao ovaj prelepi poklon.

Inače, ovakvi raskošni buketi se u cvećarama najčešće mogu naći po ceni od 12.000 do 35.000 dinara, a konačan iznos prvenstvenstveno varira u zavisnosti od tačnog broja ruža u aranžmanu.

Kristina Iglendža Foto: Printscreen Instagram

Kristina je obajvila sliku svog oca koji drži isti taj raskošan buket u dvorištu kuće, otkrivajući da je cveće stiglo baš od njega, a njene reči dirnule su mnoge:

- Pravi muškarci ne pričaju mnogo o emocijama, ali ih zato pokazuju delima. Moj tata zna da jedan buket može da popravi ceo dan. Moj prvi džentlmen! - napisala je ona u opisu.

Kristina Iglendža Foto: Printscreen Instagram

Na ovaj način voditeljka je pokazala koliko joj znači podrška porodice, ali i oduševila publiku odnosom koji neguje sa ocem.

Za vreme rata došla u Srbiju i živela u nemaštini

Podsetimo, Kristina Iglendža postala je novo lice jutarnjeg programa televizije Pink, gde će svakog petka voditi emisiju sa Predragom Sarapom, a malo ko zna da se iza njenog prepoznatljivog osmeha i višegodišnje televizijske karijere krije životna priča puna teških trenutaka.

- Došla sam iz Dalmacije za vreme rata i život me je očvrsnuo od malih nogu. Naučila sam da u životu moraš da ideš jako, snažno i strastveno, nema odustajanja. Mogu i da padnem i da ne uspem, otresem kolena i nastavim dalje dok ne dođem do svog cilja. Džabe ti lepota i pamet ako nemaš hrabrosti. Ne plašim se ničega, osim Boga. Ne kritikujem sebe za greške iz prošlosti, nego to prihvatim i iz toga izvlačim pouke i stvari koje ne bi trebalo da ponavljam - rekla je Kristina tada, pa opisala kako je izgledao dolazak u Beograd.

1/5 Vidi galeriju Kristina Iglendža Foto: Printscreen/Instagram

- Mislim da me je to dosta formiralo kao osobu, jer sam bila mala devojčica od devet godina koja je bila potpuno svesna svega. Preko noći ostaneš bez ičega, dođeš u koloni i nemaš gde da spavaš, škole te teško prihvataju, jer si stranac. Svega se sećam kao da je juče bilo. Kada gledaš majku koja plače i koja ne može da ti da za užinu, bori se kao i otac, to te nekako oformi - prisetila se Kristina.

- Zato sam jako mlada počela da radim, kao klinka sam prodavala sladoled, radila u kafiću. Mene ništa nije bilo sramota, jer moji nisu imali da mi pruže. Bila sam svesna da nemaju, ima li gore boli nego da vidiš majku koja plače i ne može detetu da pruži osnovne stvari. Hvala Bogu ostali smo živi, zdravi, najbitnije je kada čovek ima porodicu i podršku, bitan je oslonac koji dobijaš - rekla je voditeljka u razgovoru za Grand.

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