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Hala Čair u Nišu večeras je ispunjena do poslednjeg mesta, a za koncert Ace Lukasa vlada veliko interesovanje. Brojni fanovi okupili su se kako bi uživali u njegovim najvećim hitovima, a atmosfera u prepunoj dvorani još jednom potvrđuje status koji folker godinama uživa na muzičkoj sceni Balkana.

Publika uglas pevala najveće hitove

1/13 Vidi galeriju Aca Lukas koncert, prvo veče u Areni Foto: Damir Dervišagić

Od samog početka koncerta, publika je pevala zajedno sa Lukasom, dok su se u hali smenjivali njegovi poznati hitovi. Prepuna dvorana, podignute ruke i dobra atmosfera obeležili su večerašnji nastup, a sudeći po snimcima, Nišlije su sa velikim nestrpljenjem dočekale ovaj muzički događaj.

Oglasio se i Saša Mirković

Povodom velikog odziva publike oglasio se i Acin menadžer i direktor Hype produkcije Saša Mirković, koji je na TikToku objavio snimak prepune hale i poslao poruku.

„Nama ne trebaju političke partije, dovoljni su nam ljudi koji vole ono što radimo. Hvala svim Nišlijama i ostalim građanima širom Balkana. Volimo vas, Aca Lukas i moja malenkost“, napisao je Mirković.

Večerašnji koncert još jednom je pokazao veliko interesovanje publike za nastupe Ace Lukasa, a Niš je ovog puta bio jedna od stanica na kojoj su se okupili njegovi brojni fanovi.