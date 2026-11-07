NIŠ GRMI ZBOG ACE LUKASA! Prepuna hala Čair, publika u transu pevala od prve do poslednje pesme! Mirković se hitno oglasio (VIDEO)
Hala Čair u Nišu večeras je ispunjena do poslednjeg mesta, a za koncert Ace Lukasa vlada veliko interesovanje. Brojni fanovi okupili su se kako bi uživali u njegovim najvećim hitovima, a atmosfera u prepunoj dvorani još jednom potvrđuje status koji folker godinama uživa na muzičkoj sceni Balkana.
Publika uglas pevala najveće hitove
Od samog početka koncerta, publika je pevala zajedno sa Lukasom, dok su se u hali smenjivali njegovi poznati hitovi. Prepuna dvorana, podignute ruke i dobra atmosfera obeležili su večerašnji nastup, a sudeći po snimcima, Nišlije su sa velikim nestrpljenjem dočekale ovaj muzički događaj.
Oglasio se i Saša Mirković
Povodom velikog odziva publike oglasio se i Acin menadžer i direktor Hype produkcije Saša Mirković, koji je na TikToku objavio snimak prepune hale i poslao poruku.
„Nama ne trebaju političke partije, dovoljni su nam ljudi koji vole ono što radimo. Hvala svim Nišlijama i ostalim građanima širom Balkana. Volimo vas, Aca Lukas i moja malenkost“, napisao je Mirković.
Večerašnji koncert još jednom je pokazao veliko interesovanje publike za nastupe Ace Lukasa, a Niš je ovog puta bio jedna od stanica na kojoj su se okupili njegovi brojni fanovi.