Slušaj vest

Hala Čair u Nišu večeras je ispunjena do poslednjeg mesta, a za koncert Ace Lukasa vlada veliko interesovanje. Brojni fanovi okupili su se kako bi uživali u njegovim najvećim hitovima, a atmosfera u prepunoj dvorani još jednom potvrđuje status koji folker godinama uživa na muzičkoj sceni Balkana.

Publika uglas pevala najveće hitove

Aca Lukas koncert, prvo veče u Areni Foto: Damir Dervišagić

Od samog početka koncerta, publika je pevala zajedno sa Lukasom, dok su se u hali smenjivali njegovi poznati hitovi. Prepuna dvorana, podignute ruke i dobra atmosfera obeležili su večerašnji nastup, a sudeći po snimcima, Nišlije su sa velikim nestrpljenjem dočekale ovaj muzički događaj.

Oglasio se i Saša Mirković

Povodom velikog odziva publike oglasio se i Acin menadžer i direktor Hype produkcije Saša Mirković, koji je na TikToku objavio snimak prepune hale i poslao poruku.

„Nama ne trebaju političke partije, dovoljni su nam ljudi koji vole ono što radimo. Hvala svim Nišlijama i ostalim građanima širom Balkana. Volimo vas, Aca Lukas i moja malenkost“, napisao je Mirković.

Večerašnji koncert još jednom je pokazao veliko interesovanje publike za nastupe Ace Lukasa, a Niš je ovog puta bio jedna od stanica na kojoj su se okupili njegovi brojni fanovi.

Ne propustiteStarsTRI NOĆI ZA ISTORIJU! ACA LUKAS POKORIO BEOGRADSKU ARENU: Hiljade ljudi pevalo uglas, emocije i spektakl kakav se pamti!
Aca Lukas
StarsACA LUKAS STIGAO U ARENU, PA OTKRIO ŠOK DETALJ O NAJVEĆEM HITU! Zbog Marine Tucaković se predomislio, a razlog će mnoge iznenaditi!
Aca Lukas
StarsOD SEKSI SANDRE DO MIROSLAVA ILIĆA... Evo ko je sve došao od poznatih na koncert Ace Lukasa
Aca Lukas
Stars"SVA SREĆA PA NISAM ESTRADA" Aca Lukas došao na svoj drugi koncert, pevač spreman za spektakl
Aca Lukas

25:08
20261024-STARS-EP632-SUBOTA-WEB Izvor: Kurir TV