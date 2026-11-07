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Kao dugogodišnji prijatelj i autor nekih od hitova Željka Vasića, Stefan Cvijović Cvija večeras je na njegovom koncertu bio u prvom redu. Mada, ono što je posebno privuklo pažnju jeste to što upravo to bilo Cvijino prvo pojavljivanje u javnosti sa suprugom Lanom sa kojom se tajno venčao u junu ove godine.

Ovako su izgledali:

1/3 Vidi galeriju Stefan Cvijović Cvija prvi put u javnosti sa suprugom Lanom nakon tajnog venčanja Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Cvija je ove večeri odvojio vreme i za razgovor sa medijima, te je naglasio da ne planira povratak na scenu zato što se posvetio mirnijem životu, istakavši da mu je pesma "Zauvek", koju je posvetio supruzi, ujedno i najdraža iz saradnje sa Željkom.

"Godinu i po dana se zvanično ne bavim muzikom"

- Ne bavim se muzikom već godinu i po dana zvanično. Prisustvovao sam stvaranju, radio sam pesme sa njim. Ovde sam kao prijatelj, i jedan od autora, on mi je jedan od prijatelja i najdražih pevača. Omiljena njegova pesma mi je "Zauvek", tada smo krenuli i da sarađujemo. Nas dvoje provodimo nekada dosta vremena zajedno, a imamo periode i kada se retko viđamo - pričao je Cvija, pa nastavio:

"Ne planiram povratak na estradu"

- Ne planiram povratak na estradu, u nekom svom svetu sam. Moja muzika je bila moderna muzika, nemam glas kao Željko da bih mogao da najavim neki povratak. Mislim da je odavno prošlo vreme i da bi neki drugi momci trebali da preuzmu ono što smo mi radili. Nama je ovo i izlazak i provod. Moja supruga zna da je pesma "Zauvek" za nju - rekao je Cvija za "Blic".

1/5 Vidi galeriju Cvija se povlači sa estrada Foto: Printscreen Instagram, Printskrin / You Tube/ Biznis Priče, Damir Dervišagić

Imali tajno venčanje

Stefan Cvijović Cvija i njegova supruga Lana sudbonosno "da" izgovorili su pred uskim krugom ljudi, a sve se desilo u tajnosti. Međutim, odala ih je objava koju je podelila pevačica Nikolija Jovanović na svom Instagram nalogu.

Pogledajte kadrove sa njihovog tajnog venčanja:

1/5 Vidi galeriju Cvija se oženio Foto: Printscreen/Instagram

Cvija je čvrsto držao svoju suprugu oko struka, a par je delovao zaljubljeno kao tokom početka veze.

Lana je sijala u nesvakidašnjojvenčanici i dugačkim velom na glavi, dok se on odlučio da upari boje sa njom, te izabrao svetlije odelo za ovu priliku.

Ko je Cvijina supruga?

Cvijina supruga je Lana Cvijović, nekad Karić, koja je inače model, ali je i vrlo aktivna na društvenim mrežama.

1/4 Vidi galeriju Ovo je supruga Stefana Cvijovića Cvije Foto: Instagram

Na Laninom profilu najviše dominiraju slike sa putovanja, dok sa suprugom nema mnogo zajedničkih objava, već svoju privatnost uglavnom čuvaju za sebe.

Veoma je atraktivna, a veliki broj ljudi nalazi se na listi onih koji je prate na Instagramu, a nema sumnje da je njihovo prvo javno pojavljivanje ponovo preusmerilo pažnju javnosti upravo na njih.

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