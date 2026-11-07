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Nekadašnja pobednica takmičenja "Zvezde Granda" i aktivna pevačica Šejla Zonić progovorila je o svom ugovoru sa "Grandom", promeni tima, kao i negativnim komentarima sa kojima se susretala.

Prvo je priznala da je pred njom veliki izazov, ali i odgovornost:

- Prvi put ove godine samostalno nastupam u Beogradu, odgovornost je velika i preda mnom je veliki izazov, ali daću sve od sebe da sve bude tip - top. Za mene je Beograd centar noćnog života na Balkanu imaš više izbora - rekla je ona, pa se osvrnula na reakcije publike na njene nove pesme.

1/10 Vidi galeriju Šejla Zonić Foto: Z. K. Munja, Instagram/ shey.lamusic

- Komentari su podeljeni, reakcije su burne. Volim kada publika reaguje, kada nema hejta i burnih reakcija onda posumnjam da nešto ne valja.

"Bilo je dosta komentara za šamarčinu"

Otkrila je i kako se nosi sa negativnim komentarima:

- Redovno blokiram ljude koji pišu uvrede. Meni su društvene mreže radno mesto, kome se ne sviđa kako ja radim svoj posao ne treba da bude tu. Danas su ljudi dobili preveliku slobodu na društvenim mrežama jer nemaju posledicu da im neko lupi šamarčinu, to sam nedavno pročitala neki citat sa kojim se u potpunosti slažem. Bilo je dosta komentara za šamarčinu.

Promenila tim saradnika

Na pitanje da li misli da je nakon pobede u "Zvezdama Granda" maksimalno iskoristila popularnost, Šejla je rekla:

1/5 Vidi galeriju Šejla Zonić Foto: Nirvana Delić

- Dala sam sve od sebe, ali mislim da moj menadžment nije iskoristio maksimalno hajp koji sam tada imala. Okrenula sam novi list i verujem da će sada uz moj trud i tim biti kako treba. Ostala sam u Grandu, ali sam promenila menadžment jer se nisu bavili sa mnom. Sa Grandom sam produžila ugovor - objasnila je ona u razgovoru za "Blic".

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