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Neda Ukraden poznata je po svojoj vitalnosti i mladalačkom duhu, a neretko na svom Instagram nalogu otkriva kako izgleda u osmoj deceniji.

Pevačicine fotografije uvek izazivanju pažnju javnosti, a i danas važi za jednu od najlepših dama na našoj estradi.

Neda Ukraden nekada

Malo ko se seća da se Neda na početku karijere pojavila kao fatalna crnka sa dugom kosom i da su muškarci gubili dah zbog nje.

Neda Ukraden je svoju karijeru započela sa samo 17 godina. Snimila je pesmu "Igra bez kraja", sa kojom je pobedila na prvom festivalu "Vaš šlager sezone". Ali 1980. godine menja svoj imidž i otpočinje saradnju sa Đorđem Novakovićem i Rajkom Dujmovićem, odakle sve kreće uzlaznom putanjom i sve do dana današnjeg pravi hitove koji se ne zaboravljaju.

1/8 Vidi galeriju Neda Ukraden nekada Foto: Privatna Arhiva

Grmi u bikiniju u 8. deceniji

Pevačica i danas važi za lepoticu i neretko dokazuje da joj godine ne mogu ništa.

1/7 Vidi galeriju Neda Ukraden Foto: printscreen/društvene mreže, Printsceen

Fotografije sa plaže ili odmora uvek izazovu mnoštvo komentara, a pevačica izgleda nestvarno kada se skine u kupaći kostim.

Tajna lepote

Iako je na estradi prisutna decenijama, Neda ne prestaje da oduševljava publiku, a mnogi se pitaju u čemu je tajna njenog mladolikog izgleda. Na javnim događajima i društvenim mrežama često je možemo videti u elegantnim modnim kombinacijama koje ističu njenu figuru, dok posebnu pažnju privlači činjenica da i danas vodi računa o svakom detalju.

Za Nedu je, čini se, nega mnogo više od lepote koja se vidi spolja. Redovna briga o sebi, navike koje utiču na izgled i posvećenost sopstvenom zdravlju važan su deo svakodnevice, a pevačica ne krije da je za dobar izgled potrebno uložiti trud.

1/7 Vidi galeriju Pevačica Neda Ukraden večeras, 5. novembra, održava veliki koncert u srpskoj prestonici, u MTS Dvorani Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ja vodim računa o sebi u smislu da radim vežbe. Ja recimo vozim po 7,8,9 sati, nosim štikle od 15 centimetra, dobro ove sad koje nosim su malo manje i pevam recimo do 3 ujutru. Pa to je i prva i druga i treća smena. Ne može se samo ići po estetskim salonima i zatezati i utezati. Treba i tu kičmu i ostale delova tela istegnuti, koja se ukoče od sedenja i tako dalje - otkrila je nedavno pevačica.