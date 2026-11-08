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Željko Vasić govorio je o nastupima i koncertima, te je otkrio šta mu najviše prija.

Pevač je otkrio da kod njega nema kalkulacija i da se na svakom nastupu preda potpuno.

"Ne volim da vidim porodicu u prvim redovima"

- Jako mi je bilo bitno da spavam, jer jako malo spavam. U martu imamo nove termine. Jako mi je bilo bitno da budem okružen kolegama i muzičarima koje poznajem jako dugo. Oni znaju koji ja pristup imama, jako sam iskren i kod mene nema kalkulacije, iskreno volim ono što radim onda su stvari jednostavne. Ne volim da vidim svoje članove porodice u prvim redovima i decu, to mi smeta u smislu emocija, oni ne dolaze. Moja porodica zna moju muku, a ljudi vide samo lepe stvari." - rekao je Željko Vasić, pa nastavio:

Foto: David Damnjanović

Bitno je da su ljudi bili zadovoljni i da su uživali večeras kao i ja. Ljubav je danas zaboravljena stvar i jako je važno da se vratimo na fabrička podešavanja. Mnogo kolega me je zvalo, ljudi rade. Pun mi je telefon poruka i podrške. Cvija i ja smo dugo prijatelji, poznajem mu porodicu, to je poseban odnos, jako smo bliski.

O emocijama

1/6 Vidi galeriju Željko Vasić Foto: Kurir Televizija, Aleksandra Ignjatović

Podsetimo, na pitanje šta je ono što čovek u ljubavi najčešće prećuti, plašeći se da bi moglo da se ostvari ako to izgovori naglas, Vasić odgovara:

- Mislim da ljudi najčešće prećutkuju ono čega se najviše plaše. Nekada ne želimo da izgovorimo da je nešto gotovo, jer nam se čini da će, dok ćutimo, to još trajati. Ima neka čudna moć u tim neizgovorenim rečima. Kao da pokušavamo da sačuvamo trenutak tako što nećemo priznati da prolazi. Ova pesma ima upravo tu emociju. Dvoje ljudi znaju mnogo više nego što govore, ali ipak biraju da još malo ostanu u tom svom svetu.

kurir/blic