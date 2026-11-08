OVAKO ĐINA DŽINOVIĆ IZGLEDA U KREVETU Ćerka Harisa Džinovića ponovo oduševila mreže, bujan dekolte probudio maštu (FOTO)
- Đina Džinović je na Instagramu objavila zavodljiv video i ponovo privukla pažnju pratilaca.
- Ranije je govorila o transformaciji, promeni ishrane i problemima sa licem tokom puberteta.
- Nedavno je skratila šiške i pozirala u crnoj haljini sa golim leđima, što je izazvalo brojne komentare.
Đina Džinović aktivna je na društvenim mrežama, a svojim izgledom oduševljala pratioce.
Ćerka Harisa Džinovića pod lupom je javnosti, a to je ne sprečava da neretko pokaže svoje privatne trenutke.
Zavodljiva
Na svom Instagram profilu objavila je video snimak gde je zavodljivo gledala u kameru.
Džinovićeva je na sebi imala ogrlicu i dubok dekolte koji je otkrio njeno bujno poprsje. Sva u belom provokativno je flertovala sa objektivom.
"Bila sam kao loptica"
Đina nije oduvek ovako izgledala, te je jednom prilikom progovorila o svojoj tranformaciji.
- Bila sam kao loptica, Đina od pre dve godine i ova sada su potpuno dve različite osobe. Korigovala sam ishranu i volim da lažem da vežbam, iako to vrlo retko činim, ali to su neke stvari koje delim sa pratiocima. Recimo imala sam i katastrofične probleme sa licem, mnogo sam se potrudila da bude danas ovakvo kakvo je, dohvatio me je, između ostalog, i pubertet, stoga pokušavam da devojkama objasnim da su bubuljice normalna stvar - priznala je Đina nedavno.
Oduševljava društvene mreže
Đina je nedavno na Instagramu pokazala da se odlučila na veliku promenu.Ona je odlučila da skrati šiške što joj je dalo totalno drugačiji imidž.
Đina je tada pozirala u izazovnoj crnoj haljini sa golim leđima ispod koje nije nosila brushalter.
Ona se slikala u provokativnim pozama i ponovo izazvala lavinu komentara, a većini se sviđa ova promena.