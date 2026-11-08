Slušaj vest

Đina Džinović aktivna je na društvenim mrežama, a svojim izgledom oduševljala pratioce.

Ćerka Harisa Džinovića pod lupom je javnosti, a to je ne sprečava da neretko pokaže svoje privatne trenutke.

Zavodljiva

Na svom Instagram profilu objavila je video snimak gde je zavodljivo gledala u kameru.

Đina Džinović Foto: Printscreen, Preent Screen

Džinovićeva je na sebi imala ogrlicu i dubok dekolte koji je otkrio njeno bujno poprsje. Sva u belom provokativno je flertovala sa objektivom.

"Bila sam kao loptica"

Đina nije oduvek ovako izgledala, te je jednom prilikom progovorila o svojoj tranformaciji.

- Bila sam kao loptica, Đina od pre dve godine i ova sada su potpuno dve različite osobe. Korigovala sam ishranu i volim da lažem da vežbam, iako to vrlo retko činim, ali to su neke stvari koje delim sa pratiocima. Recimo imala sam i katastrofične probleme sa licem, mnogo sam se potrudila da bude danas ovakvo kakvo je, dohvatio me je, između ostalog, i pubertet, stoga pokušavam da devojkama objasnim da su bubuljice normalna stvar - priznala je Đina nedavno.

Đina Džinović Foto: Printscreen, screenshot instagram, Printscreen/Instagram

Oduševljava društvene mreže

Đina je nedavno na Instagramu pokazala da se odlučila na veliku promenu.Ona je odlučila da skrati šiške što joj je dalo totalno drugačiji imidž.

Slika zaslona 2026-10-21 u 18.07.02.png
Foto: Printscreen

Đina je tada pozirala u izazovnoj crnoj haljini sa golim leđima ispod koje nije nosila brushalter.

Ona se slikala u provokativnim pozama i ponovo izazvala lavinu komentara, a većini se sviđa ova promena.

Ne propustiteStarsVOJAŽ U TAJNOSTI DOBIO DETE, A OVU SU SVE NJEGOVE LJUBAVI! Od Breskvice preko Đine Džinović pa do verenice koju krije od javnosti
Vojaž Breskvica Đina Džinović
StarsBRUTALAN DEKOLTE, GOLA LEĐA I MASKA ZEČICE! Đina Džinović zapalila mreže izazovnim izdanjem za Noć veštica! (FOTO)
Slika zaslona 2026-10-21 u 18.07.02.png
StarsISPLIVALA PRIVATNA PREPISKA ĐINE DŽINOVIĆ! Ćerka Harisa i Meline pokazala šta joj je baka napisala: Sunce moje... (FOTO)
Slika zaslona 2026-10-21 u 18.07.02.png
StarsKAKVA JE MAČKA ĐINA DŽINOVIĆ! Obukla usku crnu haljinu pa zablistala kao nikada pre
Snimak ekrana 2026-08-31 212752.png

00:03
Đina Džinović Izvor: Instagram