Slušaj vest

Đina Džinović aktivna je na društvenim mrežama, a svojim izgledom oduševljala pratioce.

Ćerka Harisa Džinovića pod lupom je javnosti, a to je ne sprečava da neretko pokaže svoje privatne trenutke.

Zavodljiva

Na svom Instagram profilu objavila je video snimak gde je zavodljivo gledala u kameru.

1/7 Vidi galeriju Đina Džinović Foto: Printscreen, Preent Screen

Džinovićeva je na sebi imala ogrlicu i dubok dekolte koji je otkrio njeno bujno poprsje. Sva u belom provokativno je flertovala sa objektivom.

"Bila sam kao loptica"

Đina nije oduvek ovako izgledala, te je jednom prilikom progovorila o svojoj tranformaciji.

- Bila sam kao loptica, Đina od pre dve godine i ova sada su potpuno dve različite osobe. Korigovala sam ishranu i volim da lažem da vežbam, iako to vrlo retko činim, ali to su neke stvari koje delim sa pratiocima. Recimo imala sam i katastrofične probleme sa licem, mnogo sam se potrudila da bude danas ovakvo kakvo je, dohvatio me je, između ostalog, i pubertet, stoga pokušavam da devojkama objasnim da su bubuljice normalna stvar - priznala je Đina nedavno.

1/9 Vidi galeriju Đina Džinović Foto: Printscreen, screenshot instagram, Printscreen/Instagram

Oduševljava društvene mreže

Đina je nedavno na Instagramu pokazala da se odlučila na veliku promenu.Ona je odlučila da skrati šiške što joj je dalo totalno drugačiji imidž.

Foto: Printscreen

Đina je tada pozirala u izazovnoj crnoj haljini sa golim leđima ispod koje nije nosila brushalter.

Ona se slikala u provokativnim pozama i ponovo izazvala lavinu komentara, a većini se sviđa ova promena.