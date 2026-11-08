Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Jelena Batos nedavno je operisala tumor na mozgu, a sada se ponovo oglasila i otkrila nove detalje zdravstvenog stanja.

"Išla sam pod nož na rizik"

Jelena je sada slikala nalaze i otkrila detalje bolesti.

- Vidite ovu crtu, e ta crta me je koštala brige i nespavanja, zbog ove crte su zahtevali da idem na zračenje ja sam naravno odbijala, dali su mi onda citostatike da pijem šest meseci pred operaciju dve terapije ujutro dve posle podne dve naveče, ni to nisam uzimala. Ali nisam to govorila nikome, pred operaciju sam bacila bombu svojima da znaju ako slučajno nešto bude ispod noža da im znaju reći da sam samo podizala a ne konzumirala. Otišla sam pod nož na rizik majka je plakala zbog mene i mojih odluka – sve sam bacila u brigu.

Foto: Printscreen/Instagram

I vidite sada tumor od 5,7 cm na najrizičnijem mestu u vratu (grkljanu) sam sama držala pod kontrolom sve do operacije. Upravo sam dobila nalaze ne sve ali do sada sve i jedan je kao da nikad ništa nisam imala. Još ne želim da slavim jer još treba nalaza da se radi i biopsija je ključna nju čekam ali na dobrom smo putu - između ostalog je poručila Jelena i zahvalila se lekarima koji su je operisali. Ona je dodala i da ne savetuje ljudima da rade isto što i ona, te da je bila svesna rizika, ali se dobro informisala pred operaciju.

"Uhvatio me je neki strah"

- Jutros sam se rano operisala. Hvala svima koji su me bodrili, jer malo je falilo da ne odem na operaciju. Uhvatio me neki strah, ali najviše od umora, jer koji je ovo put da imam operaciju u poslednje tri godine. Ipak, strahu sam dala nogu u du*e i otišla - napisala je Jelena i otkrila sa kakvim pitanjima i strahovima se borila pred intervenciju:

1/5 Vidi galeriju Jelena Batos imala operaciju Foto: Printscreen

- Prolazilo mi je tona pitanja kroz glavu: Da li je ovo poslednji put da radim ovo, da li sam deci rekla sve šta imam na srcu... Ta pitanja su gora od bolesti, barem meni. Ali tu sam, idemo dalje. Boli, jako boli, ali proći će. Opcija odustajanja ne postoji.