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Aldina Bajić, pevačica iz Bosne i Hercegovine, koja se oglasila na Instagramu s tvrdnjom da je napadnuta, te da dugo trpi ucene, a objavila je i slike s podlivima na licu, već je bila žrtva nasilja.

Nju je u oktobru 2024. godine brutalno pretukao suprug Adis Cigura, koji je zbog tog dela završio u zatvoru.

Tada je snimak jezivog nasilja koje se dogodilo u njihovoj kući obišao region.

Aldina se nakon nekog vremena oglasila za Najportal i opisala trenutke te kobne noći. Ispričala je kako je pre Cigure imala momaka, koji su bili "opasni mafijaši", ali nijedan joj nikad nije uputio ružnu reč, a kamoli je povredio.

Opasni mafijaši

- Ja sam imala momaka koji su bili opasni mafijaši i, nikada, ama baš nikada ni jedan mi nije ružnu reč rekao, a ne da je digao ruku na mene. A, to je sve zbog toga što sam korektna i poštena. Sve dok sam sa nekim ja ga volim i voleću ga i nikada ga prevarila ne bih. Ali, onoga trenutka kada počneš da tražiš previše od mene, kada shvatim da nema više privatnog života, osim poslovnog, onda počinje da se sve to ljulja. Neka me pljune svako u lice ako nađe nešto ili neku grešku u mom telefonu.

1/5 Vidi galeriju Aldina Bajić Foto: Printksrin, Facebook, Printksrin, Printscreen Facebook

Jedina moja greška su psi i mace, ali ja to volim, ja ih volim i oni su moja terapija. Ne mogu ja da dovedem ljude na nastupe, ako ih nema. Ne mogu ja da nacrtam pare onoliko koliko nekom treba, to je jednostavno nemoguće. Uvek je gledao neki nivo, te moraš ovo te moraš ono. Ne moram ja ništa. Živela sam sa pet maraka sa mojom mamom i petoro braće i sestara, navikla sam tako i to je moj život.

Mene neće i ne može da promeni ni 5.000 niti 50.000. Ja sam sa mojom mamom od desete godine čistila kuće, stanove, brinula o starijim ljudima. Ne može me promeniti slava ni nastupi, ni koncerti. Slava i nastupi sve će to jednom proći, treba ostati prizeman i čovek - rekla je tada na početku svoje ispovesti pa je opisala stravične detalje porodičnog nasilja.

Brutalno nasilje

– Kada me udario nogom u glavu, e tu je bio moj kraj. Ja taj snimak ne mogu i ne smem da pogledam. Sramota me je, strašna me je sramota od svega toga što se desilo. Jednostavno, ja se stidim toga, ne mogu sama sebe u ogledalo da pogledam. Ja se stidim toga, a zbog čega ni sama ne znam?

– Policiji je dao šest izjava, da je pogrešio, da se ne seća da me je istukao, da ja nisam pogrešila, da nisam izlazila iz kuće, da ga nisam prevarila. Ja sam 1.10. pevala za neku stranku u Arnautima i mene su nakon nastupa neke curice označavale na mreže. A curica sa posebnim potrebama (ne želim ime da javno kažem) na jednoj slici označila me ne znam ni ja koliko puta. On stoji tu pored mene i samo ponavlja, kao u transu, kako ga varam. Ja mu dam telefon da vidi ko je, jer više nisam imala snage da mu se pravdam. E, onda su počeli udarci, a kada me je tukao rekao mi je da će mi biti sahrana.

aldina bajić Foto: Screenshot

– Moram da kažem da policija non-stop kruži oko kuće, paze na mene i tu se zaista nemam na šta požaliti. Ja sam uništena, polupana, istraumirana žena. Nemam sna. Stid me same sebe što mi se to desilo. Boli me nepravda, batine sam dobila zbog nepravde.

Napadi panike

Seća se možda prelomnog trenutka u njihovom odnosu.

– Nakon jednog slučaja na nastupu u Srbiji sam trebala da stavim tačku na sve to, ali nisam. Pevala sam pod temperaturom od 40 stepeni, u jednom momentu padnem, oko mene strani ljudi, gosti me dižu sa poda, a on samo gleda. Uzeo je svoj telefon i samo izašao napolje. Mogu samo da kažem, ima dragog Boga!

– Moj život se sveo samo na nastupe i vožnju automobilom. Meni nije mrsko raditi, ali trebaš da me razumeš kao svoju ženu, ako već živiš sa mnom, da ne mogu toliko da radim. Nisam ja džuboks. Njemu je moja doktorka rekla, nemoj je forsirati jer ne može toliko da peva. Dešavalo se da imam 11 napada panike za jedan dan.

– Nije mi dao da imam vremena da se sa bilo kim družim, da imam prijatelja, da pričam o svojim problemima.

Posle svega navedenog, u njenom srcu, kaže, nema mesta ni za jednog muškarca.

Foto: Printksrin, Facebook

– U mom srcu za muškarca više nikada u životu mesta nema. Nikad, nikad više u životu. Ubio je život u meni. Nema šanse i da se pesmi vratim još zadugo. Još kako sam dobila „hašimoto“ pre tri godine, a dobila sam ga sa njim u braku ja nemam volje za rad, za pesmu. Jednostavno radim što moram, da se rešim dugova koji su ostali.

Potreban mir