Slušaj vest

Ceo region ostao je u subotu rano ujutru u šoku nakon što su prijatelji Ave Karabatić objavili na njenim profilima na društvenim mrežama lažnu vest da je ona tragično nastradala u Zagrebu i to skokom sa prvog sprata.

Svi oni su se sa suzama opraštali od nje, a onda je posle nekoliko sati došlo do šok obrta - Ava se oglasila na Instagramu!

Naša ekipa uspela je da dođe do Ave, kako bismo čuli njen prvi komentar na bizarnu vest o njenoj lažnoj smrti. Kako nam je i sama rekla, ona se oseća odlično, a trenutno se nalazi sa svojom majkom na sigurnom, u stanu kod prijatelja Ilije u Zagrebu.

1/8 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Printskrin/Instagram

- Ja sam odlično! Živa sam i zdrava, samo sam malo prehlađena! Nikad ne bih podigla ruku na sebe! Znam da su se svi jako rastužili zbog vesti da sam umrla. Ne bih sad ulazila u detalje šta se sve tu desilo, ali uglavnom, sve je poteklo od jedne nepoznate osobe koja je napravila pomutnju, ali moj drug Ilija, čiji se glas čuje u toj poruci, nije ništa kriv. Najvažnije da sam ja živa i zdrava. Nije ni Mario Tomas kriv, kao što tvrdi Ilija, došlo je do neutralne situacije. Mnogi su se u Srbiji i Hrvatskoj zabrinuli za mene, ali sve je u najboljem redu. Osim što sam prehlađena, ali sad smo u tom jesenskom periodu - rekla nam je starleta, pa nastavila:

- Sad ću se baviti sa sobom, to je najvažnije. Kako održavate fizički izgled, tako treba i psihu. Sve mi se skupilo. Prošle godine mi je umro tata, onda sam imala probleme sa bivšim partnerom. Ne poznajem osobu koja u životu ne naiđe na neku kočnicu i da se nađe u nekoj situaciji kad želi još više da poradi na sebi. U dobrim sam odnosima i sa mojom mamom, pisane su mnoge neistine. Drago mi je što ste me nazvali, htela sam i ja vas da kontaktiram kad se sve to desilo, ali je sve to bilo još sveže. Nisam se puno uzbudila zbog vesti da sam umrla, zato što znam da sam živa i zdrava, osim što sam se prehladila. Mnogo hvala svim ljudima koji su plakali zbog moje smrti, šaljem im svima ljubav i podršku - istakla je Ava.

00:06 Poruka Avinog prijatelja Izvor: Instagram/ava_karabatic_official

Starleta nam je rekla i da zna ko je objavio audio poruku u kojoj se čuje da je navodno stradala, ali da za to nisu krivi njeni prijatelji Ilija i Mario Tomas.

- Tužiću onoga ko je zloupotrebio tu glasovnu poruku u kojoj se navodi da sam ja pala sa prvog sprata i poginula. Znam ko je. Samo moram malo da dođem sebi. Došlo je do jednog nesporazuma i ne bih više ulazila u tu temu. Ova podrška mi je ulepšala dan. U Beograd ću doći za jedno dva-tri meseca, znate da sam imala nekih problema sa bivšim dečkom. Nije mi zabranjen ulazak u Srbiju. Pozdravljam vas i želim vam sve najbolje - poručila nam je Karabatićeva.

Podsetimo, Avin prijatelj Mario Tomas rekao je za medije da je i sam poverovao da je ona preminula i da je zbog toga i plakao na snimku koji je objavljen na njenim društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Instagram/Printscreen/ava_karabatic_official, Damir Dervisagic/Kurir

Kako je Mario otkrio za Pink.rs, zastrašujuće vesti da je Ava skočila sa prvog sprata javio mu je muškarac u čijem je stanu starleta prethodno bila (Avin prijatelj Ilija, prim. aut). On je u to poverovao i obratio se putem društvenih mreža.

- Meni je juče iskočilo srce kad sam primio glasovnu poruku da se Ava bacila s prvog sprata. Taj bolesnik što je poslao je očito težak šizofrenik jer nema druge teorije za njega. Sram može da ga bude. Ava je, sva sreća, fizički dobro. Psihički je loše zbog njenih privatnih situacija koje su se dešavale. Ja se iskreno nadam da će potražiti psihološku pomoć kako bi stala na noge i vratila svoj pun sjaj. Hvala Bogu, živa je - zaključio je Mario.

Ava Karabatic Foto: Screenshot

Kurir.rs

Avin prijatelj Mario: