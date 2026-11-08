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Kako se približava 16. decembar, kada će Boban Rajović održati svoj prvi veliki solistički koncert u Beogradu, u Plavoj dvorani Sava centra, sve je više interesovanja za muzička iznenađenja koja priprema, ali i za specijalne goste koji bi mogli da mu se pridruže na sceni.

Pevač je sada dodatno zagolicao maštu publike objavivši na svom Instagram storiju akustičnu verziju jednog od svojih poznatih dueta, uz pitanje: „Sa kim mislite da ću ovo otpevati u Sava centru?“

A upravo ova pesma ima zanimljivu istoriju! Još 2010. godine, kada se radilo na njenom nastanku, u opticaju su bila velika ženska muzička imena. Nataša Bekvalac i Romana pominjale su se kao moguće izvođačice, dok je Ceca navodno želela da pesmu otpeva samostalno. Ipak, na kraju je odluka pala na Ivanu Selakov, sa kojom je Boban snimio duet koji je ostao zapažen u njegovoj diskografiji.

Deset godina kasnije objavili su i spot za pesmu „011“.

1/5 Vidi galeriju One su bile u opticaju za duet s Bobanom Rajovićem Foto: Kurir, Cvetković Photography, Antonio Ahel/ATAImages

Da li je Rajović ovim pitanjem samo želeo da podseti publiku na jedan od svojih poznatih dueta ili se iza svega krije najava novog iznenađenja za beogradsku publiku?

Na nedavnoj konferenciji za medije pevač je najavio i jedno muzičko iznenađenje koje publiku očekuje pred sam koncert, a otkrio je i da će mu se na velikoj sceni pridružiti jedan poznati kolega.

Ostaje da vidimo kakva iznenađenja Boban sprema kada je reč o ženskim muzičkim zvezdama!

Podsetimo, nakon dueta sa Ivanom Selakov, Rajović je 2012. godine snimio i pesmu „Gromovi“ sa Draganom Mirković, pa publiku 16. decembra u Sava centru, osim njegovih najvećih hitova, očekuju i zanimljivi muzički susreti.