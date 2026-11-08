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Ceo region ostao je u subotu rano ujutru u šoku nakon što su prijatelji Ave Karabatić objavili na njenim profilima na društvenim mrežama lažnu vest da je ona tragično nastradala u Zagrebu i to skokom sa prvog sprata.

Svi oni su se sa suzama opraštali od nje, a onda je posle nekoliko sati došlo do šok obrta - Ava se oglasila na Instagramu da je živa i zdrava, kao i da je celu priču izmislila osoba koja je napala i njenog prijatelja Maria Tomasa (Avin drug Ilija Ć., prim. aut.).

Foto: Printscreen

- Ljudi, Ava je. Pre svega da obavestim sve, da sam ja dobro, sad sam se probudila. Istina je da sam završila u hitnoj, ali zato što mi je pozlilo. Nikad ne bih digla ruku na sebe. Osoba koja je objavila glasovnu da sam ja skočila sa sprata je očito bolesna. Ta ista osoba je juče napala mog prijatelja Maria, postoji i video koji je objavila moja administratorka, a kasnije slala njemu i mojim prijateljima glasovne poruke koju ste imali priliku čuti. Ljudi su doživeli šok. Najgore mi je što su moji najbolji prijatelji doživeli šok o ovoj lažnoj vesti zbog glasovne poruke osobe kod kojeg sam jedno vreme boravila. Njega ću prijaviti za širenje lažnih i uznemirujućih vesti. U šoku sam. Fizički sam dobro, ali psihički ne. Potražiću psihološku pomoć nakon svih pretrpljenih trauma zbog svog mentalnog zdravlja koje mi je trenutno na prvom mestu. Hvala svim dragim ljudima koji ste uz mene - napisala je Karabatićeva na Instagramu.

Ava Karabatić Foto: Katarina Drajic/ATAImages, Screenshot

Ipak, Ava je i nakon ove poruke i optužbi na račun te osobe, i dalje nastavila da sa majkom živi u stanu kod njega.

U međuvremenu, starleta je promenila ploču i tvrdi da za plasiranje lažne vesti o njenoj smrti, nije kriv on (Ilija Ć., prim. aut.), kao ni Mario Tomas, već treća osoba, koju će uskoro i tužiti.

Naša redakcija uspela je da stupi u kontakt i sa samim Ilijom, koga su za plasiranje lažne vesti o Avinoj smrti, najpre optužili i ona sama, a zatim i Tomas.

Ilija u razgovoru za Kurir ne negira da je upravo on bio taj koji je poslao Mariu glasovnu poruku u kojoj kaže da je Ava poginula, ali kaže da je sve to bila šala i da je Tomas to namerno pustio u javnost.

Foto: Privatna arhiva

- Ava je dobro, kod mene je u stanu sa majkom. Taj mali Mario je izmislio neke stvari, zato što je jadan, valjda ljubomoran. On je sve to izmislio i objavio jer joj on vodi sve društvene mreže. Ja sam Avin prijatelj i biće ovde kod mene dok ne ode na psihijatriju. Imam verenicu, a oni su mi napravili haos. Meni takve gluposti ne trebaju. Ava je imala alkoholnu krizu, a tad je popila dva pića. Mario je jedna mala pokvarena osoba. Došao je ovde u stan kod mene prilično napušen i nešto je snimao. Istina je da sam ga vređao jer ne volim ljude koji koriste narkotike. Cela priča je apsolutno izmišljena. Na toj audio poruci je moj glas, ja sam se s njim zafrkavao. Ava je noć pre toga bila u Vinogradskoj, čeka lokaciju gde će biti smeštena i gde će imati jednokrevetnu sobu. Ne želim da me niko blati. Mario je sve to stavio na mreže jer ima neki nastup. Ono plakanje je čista gluma. Kriv sam što sam se šalio tako s njim. Bio je prvo tu u stanu i napravio scenu, pa sam ga izbacio iz stana. Nije tačno da je Ava pokušala se ubije, majka je stalno sa njom i sutra ili prekosutra ide na odvikavanje od alkohola. Mali je lud, sve je iscenirao. On je iskorišćavao ljude preko njenih društvenih mreža, dopisivao se sa nekim momcima, a Ava to nije znala. Brani ga jer se dugo znaju. Verovatno ću podneti krivičnu prijavu protiv njega - poručio je Ilija.

00:06 Poruka Avinog prijatelja Izvor: Instagram/ava_karabatic_official

Tomas nam nije odgovarao na poruke, kako bismo čuli i njegov komentar.

Podsetimo, Avin prijatelj Mario Tomas rekao je da je i sam poverovao da je ona preminula i da je zbog toga i plakao na snimku koji je objavljen na njenim društvenim mrežama.

Kako je Mario otkrio za Pink.rs, zastrašujuće vesti da je Ava skočila sa prvog sprata javio mu je muškarac u čijem je stanu starleta prethodno bila (Avin prijatelj Ilija, prim. aut). On je u to poverovao i obratio se putem društvenih mreža.

- Meni je juče iskočilo srce kad sam primio glasovnu poruku da se Ava bacila s prvog sprata. Taj bolesnik što je poslao je očito težak šizofrenik jer nema druge teorije za njega. Sram može da ga bude. Ava je, sva sreća, fizički dobro. Psihički je loše zbog njenih privatnih situacija koje su se dešavale. Ja se iskreno nadam da će potražiti psihološku pomoć kako bi stala na noge i vratila svoj pun sjaj. Hvala Bogu, živa je - zaključio je Mario.

1/5 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Instagram/Printscreen/ava_karabatic_official, Damir Dervisagic/Kurir

Kurir.rs

Avin prijatelj: