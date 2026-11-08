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Pevačica Jovana Tipšin gostovala je u emisiji „Pretres„ autora i voditelja Stefana Usiljanina, na Hype televiziji, gde je govorila o brojnim detaljima iz privatnog života koji do sada nisu bili poznati javnosti.

Iako je tokom dugogodišnje karijere uglavnom izbegavala skandale, pojedini detalji iz njenog života i dalje intrigiraju javnost.

Ovoga puta osvrnula se na odnos sa kolegom Šakom Polumentom i otkrila da li je istina da ju je svojevremeno muvao.

Kako je objasnila, između njih nije bilo ničega u tom smislu, već je reč o jednoj posebnoj uspomeni sa zajedničkog snimanja novogodišnjeg programa na Kopaoniku, gde su se družili sa brojnim kolegama.

Posebno veče

– Ne. Šako me mnogo voli kao koleginicu i specifičan je. Davno smo bili na nekom snimanju novogodišnjeg programa na Kopaoniku, gde je bilo dosta naših kolega. Te večeri smo se svi zajedno družili. Njemu je ta noć ostala posebna, kao što je i meni ostala u lepom sećanju. Tada sam na snimanju bila sa svojim momkom, a Šako mi je kasnije rekao da mu je to veče bilo posebno i da me je doživeo kao dragu i posebnu osobu. To su emocije koje nastaju kada vas neko oseti. Nije mi to rekao u smislu da me muva. Taman posla, čovek je oženjen i u braku – ispričala je pevačica.

1/6 Vidi galeriju Jovana Tipšin Foto: Damir Dervišagić, Pravo lice estrade, Kurir

Voditelj je potom konstatovao da mu čitava priča zvuči kao svojevrstan flert, ali je njegova sagovornica to ponovo demantovala, naglašavajući da je kolega mnogo godina kasnije samo želeo da joj prenese kakav je utisak ostavila na njega.

– Ne, posle deset i više godina rekao mi je da pamti tu noć i da je u svojoj duši osetio neku toplinu sa moje strane. Mislim da je to bila kolegijalna toplina, ljudska, kao između muškarca i žene, prijatelja, odnosno osobe koju sutra možeš da pozoveš u ponoć i na koju možeš da se osloniš. Smatram da je na to više mislio, a ne da me je muvao. Ne verujem da je tako – objasnila je Jovana.

Ostavila trag

Na opasku voditelja da će Šako očigledno dugo pamtiti tu zajedničku noć, pevačica je kroz smeh poručila:

– To ćete pitati njega kada dođe kod vas.

Dodala je da joj je svakako drago što je ostavila lep trag na svog kolegu, ističući koliko joj znači kada ljudi pamte lepe trenutke i pažnju koju im je pružila.

1/5 Vidi galeriju Šako Polumenta Foto: Marina Lopičić, Printscreen TikTok, Damir Dervišagić

– Drago mi je zbog toga, jer kada možeš da ostaviš trag gde god da se pojaviš, da uputiš lepu reč nekome na ulici koga prvi put vidiš ili mu izmamiš osmeh, i to negde ostane. Zar ne? – poručila je pevačica, naglašavajući da bi sam Šako trebalo da odgovori na pitanje kako ju je tada doživljavao.

Kurir.rs/Hypetv.rs