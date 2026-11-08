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Ivan Gavrilović prisetio se vremena kada je devedesetih godina nastupao pred ljudima iz kriminalnog miljea, otkrivajući do sada manje poznate detalje o odnosima koji su tada postojali između estrade i podzemlja.

Pevač je o ovoj temi govorio tokom gostovanja u emisiji „Novo vikend jutro“ kod Jovane Jeremić, a pojedini njegovi navodi posebno su privukli pažnju.

Susreti s ljudima s one strane zakona

Gavrilović je opisao kako su izgledali njegovi susreti sa ljudima koji su u to vreme imali veliki uticaj, ali i kakav je tretman imao nakon muzičkih nastupa. Kako tvrdi, pojedinci su prema njemu pokazivali veliko poverenje, pa se dešavalo da mu novac bude dostupan bez prethodnog dogovora o honoraru.

- Devedesetih je moglo da se desi, odeš kod Šljuke, kod Legije, meni se dešavalo ako otpevam pedeset minuta, zovu me i da sednem ili idem sa njima. Meni dođu i kažu: ''Idi do kase, uzmi koliko treba''. E, sada, ako si normalan čovek, nećeš koristiti to, nećeš biti alav, ali oni steknu poverenje u tebe, to je tako - ispričao je Ivan.

1/6 Vidi galeriju Ivan Gavrilović Foto: Kurir TV

Osim anegdota iz tog perioda, pevač se dotakao i načina na koji su se nekada gradili poslovni odnosi na muzičkoj sceni. Posebno je istakao značaj lojalnosti prema ljudima koji su nekome pomogli da postane poznat, smatrajući da uspeh ne bi trebalo da bude razlog da se zaborave oni koji su bili tu na početku.

Ne sme da se izgubi skromnost

Prema njegovim rečima, čovek koji dobije priliku da izgradi karijeru zahvaljujući nečijoj podršci trebalo bi da sačuva odnos sa tom osobom, ali i da tokom godina ne izgubi skromnost.

- Ako je neko od nekoga napravio zvezdu, onda je taj čovek ipak dužan da se njega drži, da bude uz tu neku osobu. Čovek mora da bude uvek skroman i da zna gde mu je mesto, da ostane pribran. Onda saradnju jednostavno možeš da imaš sa svima, da te ljudi prihvataju - dodao je Gavrilović.