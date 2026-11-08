"Solidno peva, ali nema harizmu"

- Nisam spavao uopšte, vodio sam nastup. Ljudi me samo ljube i vade stotke u dijaspori, bio sam u Pandorfu pa sam šopingovao - rekao je Milan i dotakao se Stoje Novaković sa kojom je nekada išao na turneje:

Milošević o otkazima na Pinku

- Svi smo mi zamenjivi, osim Milice i Željka. Zašto ja da se plašim, naravno da se ne plašim ništa, radim svoj posao.Narod voli da gleda Elitu, čega bi se plašio, ako radim nešto što gledaoci vole, nemam šta da se plašim, za svoj posao pogotovo. Opušten sam, narod voli da komentariše to po mrežama, to su sve fanatici, veruj mi, ja pratim baš ko to piše, uđem malo dublje nekad kad me neko iziritira, ali vidim o čemu se tu radi. To su ljudi dokoni koji nemaju svoje živote, pa pišu svašta nešto po mrežama, te gasi se ovo, gasi se ono, jeste, sad. Ne radim ja u gasovodu. Tako da, Elita 10 postoji zbog naroda - pričao je nedavno Milan Milošević.