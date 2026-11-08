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Milan Milošević vratio se vidno raspoložen sa putovanja, te je u razgovoru sa domaćim medijima prokometarisao aktuelnog učesnika Elite, Milana Popova.

Voditelj je nekada sa njegovom majkom Stojom Novaković išao na nastupe, pa se prisetio kako je to izgledalo.

"Solidno peva, ali nema harizmu"

- Nisam spavao uopšte, vodio sam nastup. Ljudi me samo ljube i vade stotke u dijaspori, bio sam u Pandorfu pa sam šopingovao - rekao je Milan i dotakao se Stoje Novaković sa kojom je nekada išao na turneje:

- Sa Stojom sam išao kombijem ona ima dormeo u kombiju, ona je dobro al izbegava medije. Za njenog sina Milana Popova neću da se mešam, solidno peva ali nema harizmu - rekao je Milan Milošević za Blic.

Milan Popov Foto: Printscreen

Milošević  o otkazima na Pinku

Voditelj je nedavno prokomentarisao masovne otkaze na Pink televiziji.

Voditelj uvek u žiži interesovanja  Foto: Boba Nikolić, Printscreen, Printscreen/Instagram

- Svi smo mi zamenjivi, osim Milice i Željka. Zašto ja da se plašim, naravno da se ne plašim ništa, radim svoj posao.Narod voli da gleda Elitu, čega bi se plašio, ako radim nešto što gledaoci vole, nemam šta da se plašim, za svoj posao pogotovo. Opušten sam, narod voli da komentariše to po mrežama, to su sve fanatici, veruj mi, ja pratim baš ko to piše, uđem malo dublje nekad kad me neko iziritira, ali vidim o čemu se tu radi. To su ljudi dokoni koji nemaju svoje živote, pa pišu svašta nešto po mrežama, te gasi se ovo, gasi se ono, jeste, sad. Ne radim ja u gasovodu. Tako da, Elita 10 postoji zbog naroda - pričao je nedavno Milan Milošević.

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