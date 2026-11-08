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Jelena Karleuša podelila je na društvenim mrežama prizore iz svoje luksuzne vile na Dedinju, a društvo joj je pravio 25 godina mlađi dečko Aleksandar Ševo.

Njih dvoje su pokazali kako provode zajedničko vreme u toploj i romantičnoj atmosferi Jeleninog doma, zajedno sa jednim od njenih mnogobrojnih kućnih ljubimaca.

1/4 Vidi galeriju JK i Ševo Foto: Printskrin Instagram

Jelena i Aleksandar uživali su pored kamina, dok je vatra u pozadini stvarala poseban ambijent. Pevačica i njen partner bili su dobro raspoloženi, smeškali su se i opušteno provodili vreme, daleko od poslovnih obaveza i svakodnevne medijske pažnje.

Čini se da Jelena Karleuša trenutno uživa u mirnijim trenucima sa partnerom, a snimci iz vile na Dedinju pokazali su njeno opušteno izdanje, bez trunke šminke, koje publika nema često priliku da vidi.

Podsetimo, JK je nedavno konačno rešila da stavi tačku na sve spekulacije o svom ljubavnom životu, pa je konačno priznala da je zaljubljena.

- Kada nađeš nekog da te drži za ruku pred čitavim svetom, hrabro, bez uzmicanja, kad nađeš nekog ko te gleda kao da si anđeo... znaš da je pravi - kratko je napisala Jelena uz kolaž snimaka Aleksandra i nje iz zajedničkih izlazaka.

Pevačica je nedavno za Kurir rekla da njenom partneru treba dati vremena da se navikne na sve što se dešava, ističući da se, uprkos velikom pritisku javnosti, dobro snalazi u novonastaloj situaciji.

- Dobro, dajte mu malo vremena, mlad je dečko i ovo je sve veliki stres za njega, ali pliva jako dobro, jako, jako dobro. Ne znam, ako se ikada budem opet udavala, da li bi to bio treći put. Treća sreća, kažu. Kada bi se to desilo, to bi bilo nešto, verovatno malo intimno, na obali nekog mora i sa možda desetak, dvadesetak ljudi, i naravno sa vama - zaključila je Karleuša.

Foto: Privatna arhiva, Printscreen, Kurir