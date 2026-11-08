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Meštani Sarajeva progovorili su o liku i delu Gorana Bregovića.

Bez dlake na jeziku prokomentarisali su legendarnog muzičara.

"Ponosna sam što imamo takvih umetnika"

Komšije slavnog muzičara nisu krili ponos.

- Ja sam rođena Sarajka, mislim da je i on. Ponosna sam da imamo takvih umetnika - rekla je jedna sugrađanka.

Na pitanje da li mlađi znaju da je Brega tu rođen i šta je to specifično u Sarajevu što rađa tolike umetnike, ona dodaje:

- Sad, ne bih vam znala reći...

A na pitanje šta je to specifično u Sarajevu pa su brojni umetnici upravo iz ovog grada, sugrađanka kaže:

- Pa Sarajevo ima dušu. Uvek se ljudi vraćaju i uvek su dobrodošli naravno ko god je dobre volje.

1/8 Vidi galeriju Goran Bregović nekad i sad Foto: ATA images, Beta / Miloš Miškov, Printscreen Youtube / todorspin

"Pozitivna ličnost i dobar muzičar"

Drugi prolaznik nasmejao se na sam pomen imena muzičara:

- To je jedan od vodećih muzičara sa ovih prostora. Rado smo išli na te koncerte dok je čovek bio mlađi.

Na pitanje kakav je bio u mladosti, kaže:

- Ma vremenom sećanja izlape, ali sve u svemu pozitivna ličnost i dobar muzičar koji je imao i talenta i smisla, a očigledno i vredan čovek, talenat je okej i dobra stvar ali mora se truditi podobro da se to ispolji kako treba.

Upitan da li ga vole u Sarajevu, jedan prolaznik ističe:

- Kako ga ne vole? To je jedan gospodin, jedna ikona grada.

1/6 Vidi galeriju Goran Bregović Foto: ATA images, Profimedia, Nemanja Pančić

"Podeljeno mišljenje kao i za Merlina"

Ipak, na pitanje kako sarajevska raja generalno gleda na Bregovića da li ga vole ili ne vole, drugi sugrađanin ima nešto uzdržaniji stav:

- Pa podeljeno mišlljenje kao i za Dina Merlina, kao sve ostalo.

Na pitanje kako je bilo odrastati u tom delu grada, naš sagovornik objašnjava:

- Fino. Ovde je bilo samo ljudi i neljudi, nije bilo nacija. Ima jedna interesantna stvar, većina tih pevača, umetnika, oni su bili iz oficirskih porodica i njemu i Čoli je otac bio... To Jugoslovenstvo, taj skup svih nacija, vera u Sarajevu, bilo je bogatstvo Sarajeva, nije bilo mana.

Starije Sarajlije pamte i kultna mesta gde su se muzičari okupljali pre nego što su postali zvezde:

- On je furao svoj film, nije se on mnogo ni družio sa običnim svetom. Bila je kultna kafana Parkuša, tu su sedli svi i Goran i Davorin i Kemo i Čola svi su tu sedili i bila je kafana Estrada poznata...

kurir/blic