"PODELJENO JE MIŠLJENJE KAO ZA MERLINA" Meštani Sarajeva bez zadrške o Goranu Bregoviću: Ovde je bilo samo ljudi i neljudi, nije bilo nacija
- Sarajlije su o Goranu Bregoviću govorile uglavnom s ponosom, nazivajući ga pozitivnom ličnošću, dobrim muzičarem i ikonom grada.
- Neki sugrađani ipak kažu da je mišljenje o njemu podeljeno, kao i o drugim velikim imenima iz Sarajeva.
- Stariji meštani podsećaju na kafane Parkuša i Estrada, gde su se okupljali Bregović, Čola, Kemo i Davorin.
Meštani Sarajeva progovorili su o liku i delu Gorana Bregovića.
Bez dlake na jeziku prokomentarisali su legendarnog muzičara.
"Ponosna sam što imamo takvih umetnika"
Komšije slavnog muzičara nisu krili ponos.
- Ja sam rođena Sarajka, mislim da je i on. Ponosna sam da imamo takvih umetnika - rekla je jedna sugrađanka.
Na pitanje da li mlađi znaju da je Brega tu rođen i šta je to specifično u Sarajevu što rađa tolike umetnike, ona dodaje:
- Sad, ne bih vam znala reći...
A na pitanje šta je to specifično u Sarajevu pa su brojni umetnici upravo iz ovog grada, sugrađanka kaže:
- Pa Sarajevo ima dušu. Uvek se ljudi vraćaju i uvek su dobrodošli naravno ko god je dobre volje.
"Pozitivna ličnost i dobar muzičar"
Drugi prolaznik nasmejao se na sam pomen imena muzičara:
- To je jedan od vodećih muzičara sa ovih prostora. Rado smo išli na te koncerte dok je čovek bio mlađi.
Na pitanje kakav je bio u mladosti, kaže:
- Ma vremenom sećanja izlape, ali sve u svemu pozitivna ličnost i dobar muzičar koji je imao i talenta i smisla, a očigledno i vredan čovek, talenat je okej i dobra stvar ali mora se truditi podobro da se to ispolji kako treba.
Upitan da li ga vole u Sarajevu, jedan prolaznik ističe:
- Kako ga ne vole? To je jedan gospodin, jedna ikona grada.
"Podeljeno mišljenje kao i za Merlina"
Ipak, na pitanje kako sarajevska raja generalno gleda na Bregovića da li ga vole ili ne vole, drugi sugrađanin ima nešto uzdržaniji stav:
- Pa podeljeno mišlljenje kao i za Dina Merlina, kao sve ostalo.
Na pitanje kako je bilo odrastati u tom delu grada, naš sagovornik objašnjava:
- Fino. Ovde je bilo samo ljudi i neljudi, nije bilo nacija. Ima jedna interesantna stvar, većina tih pevača, umetnika, oni su bili iz oficirskih porodica i njemu i Čoli je otac bio... To Jugoslovenstvo, taj skup svih nacija, vera u Sarajevu, bilo je bogatstvo Sarajeva, nije bilo mana.
Starije Sarajlije pamte i kultna mesta gde su se muzičari okupljali pre nego što su postali zvezde:
- On je furao svoj film, nije se on mnogo ni družio sa običnim svetom. Bila je kultna kafana Parkuša, tu su sedli svi i Goran i Davorin i Kemo i Čola svi su tu sedili i bila je kafana Estrada poznata...
kurir/blic