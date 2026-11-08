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Katarina Kaja Ostojić stilga je u Beograd nakon radnog vikenda, a privukla je pažnju svojim urbanim stajlingom. Pevačica je progovorila o dešavanjima na estradi pa se osvrnula i na svoj stajling.

- U poslednje vreme sam nikad bolje, uz pomoć ljudi koji su za to zaduženi. U mom slučaju moja kreativna direktorka - rekla je pa objasnila kako je nastala njena nova pesma:

- To je jedna tragična ljubavna priča između dvoje ljudi od kojih jedno ima problem sa bolestima zavisnosti, pa sam ja to generalizovala u jedan naslov "Opijati". Jedna vrlo izazovna situacija, tragična, sigurna sam da će se mnogi pronaći jer na žalost mnogi ljudi danas konzumiraju sve i svašta.

Na pitanje da li je oko sebe imala iskustva sa ljudima sklonim opijatima, kratko je odgovorila:

Kaja Ostojić Foto: Kurir, Printscreen Instagram, Printscreen YouTube

- Imala sam primere, apsolutno, i sama sam ga imala.

Kaja Ostojić prokomentarisala je i vest o lažnoj smrtiAve Karabatić:

- Videla sam u prolazu, ali meni je sve to malo neka F šifrica. Mislim, šta da kažem, meni je nje stvarno žao.

Kaja je prokomentarisala i nedavni nemili slučaj svog kolege Uroša Živkovića kojem je zapaljen džip.

- Ne plašim se, vodim računa, ima svakakvih budala. Imam obezbeđenje. Ne uvek, onako sporadično, kad mislim da mi treba.

Kaja Ostojić Foto: Kurir Televizija, Printskrin/Instagram

Ona je po prvi put otkrila da je i sama prošla kroz nešto slično.

- Jednom prilikom su mi razbili auto, ciglom, kao kad žena se sveti muškarcu. Nažalost nisu bile žene, već muškarci. Nisam se plašila, samo nisam želela tu vrstu publiciteta, za to su nadležni organi reda.

Kurir.rs/Telegraf.rs

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Kaja Ostojić izjava Izvor: Kurir