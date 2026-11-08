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Dve večeri, dve rasprodate Arene Zagreb i desetine hiljada obožavalaca! Seka Aleksić ovog vikenda priredila je muzičko-scenski spektakl koji će se dugo prepričavati.

Nakon što je u petak oduševila hiljade fanova, pevačica je u subotu ponovo izašla pred prepunu Arenu Zagreb i još jednom pokazala zbog čega već više od dve decenije uživa ogromnu ljubav publike.

- Dobro veče, Zagrebe! Dobro došli u drugu Arenu. Hoćemo da napravimo najbolju zabavu? Idemooo! - povikala je Seka na početku koncerta i već u prvim trenucima podigla atmosferu do usijanja.

Nizali se hitovi

Upravo takva energija obeležila je čitavo veče. Publika je od prvih taktova pevala zajedno sa njom, plesala i pratila svaki njen pokret, dok se Arena Zagreb pretvorila u ogromnu plesnu dvoranu. Ređali su se hitovi „Da sam muško“, „Gde sam ti ja“, „Crveni ruž“, „Ti i ja smo par“, ali i numere sa aktuelnog albuma „Femme Fatale“, koje su pokazale da publika sa podjednakim oduševljenjem prihvata i njen noviji repertoar.

Ni scenski nastup nije ostavio mnogo prostora za predah. Impresivna scenografija, atraktivne koreografije, plesači, vatreni efekti i raskošna rasveta učinili su da koncert preraste u pravi spektakl. Posebnu pažnju izazvao je motocikl na kojem se Seka pojavila tokom nastupa, dok su tri upečatljive odevne kombinacije dodatno doprinele celokupnom utisku.

1/5 Vidi galeriju Seka Aleksić drugi koncert u Areni Zagreb Foto: Mario Poje/Extra FM

Pevačica je na sceni zablistala u nekoliko različitih izdanja – od efektne crne kombinacije, preko crvenog bodija, pa sve do raskošne zlatne odevne kombinacije.

- Imala sam presvlačenja između blokova, doslovno nepunih tri minuta za promenu stajlinga i sve je prošlo perfektno - otkrila je pevačica.

Ogromna podrška

Nakon dva uzastopna rasprodata koncerta, Seka nije krila emocije zbog svega što je doživela u hrvatskoj prestonici. Posebno ju je dirnula reakcija publike, koja joj je tokom obe večeri pružala ogromnu podršku.

- Energija je bila neverovatna, a ljubav koju sam osetila tokom ove dve večeri zaista ogromna. Velika je čast kada te ljudi toliko vole. Bilo je predivno i od srca hvala svakome ko je došao, izdvojio svoje vreme i bio deo ovih nezaboravnih večeri - poručila je vidno srećna regionalna zvezda.

Dva nastupa u najvećoj hrvatskoj dvorani predstavljala su krunu gotovo jednogodišnjih priprema. Mnogo vremena uloženo je u osmišljavanje scenografije, koreografija, zahtevnu produkciju, ali i pažljiv odabir pesama iz bogate Sekine diskografije.

Pevačica je posebno zahvalila organizatorima i celom timu koji je učestvovao u realizaciji ovog velikog projekta.

- Veliko hvala Extra FM-u na sjajnoj organizaciji. Iza svega stoji fantastična ekipa jer upravo od dobre organizacije sve počinje, a zatim na scenu stupamo moja ekipa i ja. Tokom ove dve večeri sve je funkcionisalo besprekorno, bez ijedne greške, i zaista sam presrećna kako je sve prošlo - istakla je.

1/4 Vidi galeriju Seka Aleksić koncert u Areni Zagreb Foto: Mario Poje/Extra FM

Zakazala i treću Arenu u Zagrebu

Iako su iza nje dva rasprodata nastupa u Areni Zagreb, turneja „Ne daj se, kraljice“ tu se ne zaustavlja. Zbog velikog interesovanja publike zakazan je i treći koncert, koji će biti održan 20. marta 2027. godine.

Seka je već najavila da će naredni susret sa zagrebačkom publikom doneti i određena iznenađenja, uključujući izmene na repertoaru.

- Na trećoj Areni imaćemo malo drugačiju set-listu. Neke ćemo pesme promeniti, ali to su sve pesme koje ljudi znaju. Mislim da će se oduševiti. Napravićemo jednako dobro ludilo kao na ova dva koncerta - najavila je Seka.