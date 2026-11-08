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Hrvatska starleta Ava Karabatić ponovo se našla u centru dramatičnih dešavanja nakon što se društvenim mrežama proširila lažna vest da je preminula, koju su plasirali njeni prijatelji.

Prema lažnim informacijama koje su počele da kruže internetom, Ava je navodno skočila sa terase stana u Zagrebu, nakon čega su mnogi koji su je poznavali počeli da objavljuju potresne oproštajne poruke.

Foto: Printscreen Instagram / Ava Karabatić

Ubrzo su se pojavile i glasovne poruke, a jedan od njenih prijatelja snimio se uplakan, ne sluteći da je vest koja se proširila zapravo dezinformacija.

Drama je dobila potpuno neočekivan epilog kada se Ava probudila i lično demantovala navode o svojoj smrti. Starleta se oglasila na Instagramu, a potom i za Kurir, gde je objasnila šta se zapravo dogodilo i stavila tačku na uznemirujuće spekulacije.

Ona je potvrdila da je završila u Hitnoj pomoći, ali je naglasila da razlog nije bio pokušaj samoubistva, već iznenadna zdravstvena tegoba.

- Ljudi, Ava je. Pre svega da obavestim sve da sam ja dobro, sad sam se probudila. Istina je da sam završila u Hitnoj, ali zato što mi je pozlilo. Nikad ne bih digla ruku na sebe - poručila je Ava na svom Instagramu.

Tvrdi da je muškarac poslao lažnu poruku

1/6 Vidi galeriju Ceo region ostao je jutros u šoku nakon što su prijatelji Ave Karabatić na njenim profilima na društvenim mrežama objavili da je stradala u Zagrebu. Foto: Printscreen, Instagram/Printscreen/ava_karabatic_official

Karabatić je objasnila da je glasovnu poruku o navodnom skoku sa sprata poslala osoba kod koje je jedno vreme boravila. Prema njenim tvrdnjama, isti muškarac je dan ranije napao njenog prijatelja Marija, a potom počeo da šalje uznemirujuće poruke njenoj administratorki i bliskim prijateljima.

- Najgore mi je što su moji najbolji prijatelji doživeli šok zbog ove lažne vesti i glasovne poruke osobe kod koje sam jedno vreme boravila. Njega ću prijaviti za širenje lažnih i uznemirujućih vesti. U šoku sam - navela je Ava za Kurir.

Starleta je potvrdila da je fizički dobro, ali nije krila da ju je čitava situacija potresla i ostavila posledice na njeno psihičko stanje. Posebno ju je pogodilo to što su njeni najbliži poverovali da je izgubila život i prolazili kroz pravi emotivni šok.

Ovo, inače, nije prvi put da se u javnosti pojavljuju dramatične objave o Avinoj smrti. U aprilu 2025. godine na njenom Fejsbuk profilu osvanula je fotografija na kojoj plače, uz oproštajnu poruku koja je izazvala veliku zabrinutost i pokrenula glasine da je preminula. Ava je tada takođe demantovala takve navode, tvrdeći da spornu objavu nije napisala ona, već administrator njenog profila.

Tako se nakon godinu i po dana ponovila gotovo identična situacija – društvene mreže preplavile su oproštajne poruke, dok se Ava naknadno oglasila i poručila da je živa i dobro.

Preti li joj zatvor?

1/5 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Instagram/Printscreen/ava_karabatic_official, Damir Dervisagic/Kurir

Čitav slučaj otvorio je i pitanje moguće zakonske odgovornosti za širenje lažnih informacija o ovako ozbiljnom događaju.

Hrvatski Kazneni zakon u članu 316. propisuje krivično delo lažne uzbune. Prema ovoj odredbi, osoba koja lažno obavesti policiju ili drugu javnu službu koja obezbeđuje red ili pruža pomoć o događaju koji zahteva hitno postupanje može biti kažnjena zatvorom do tri godine.

Ipak, važno je naglasiti da samo širenje neistinite informacije putem društvenih mreža ne znači automatski da je počinjeno ovo krivično delo. Da bi se primenio član 316, potrebno je utvrditi da je nadležnoj službi zaista prijavljen izmišljeni događaj koji zahteva hitnu intervenciju.

Za sada nema potvrde da se tako nešto dogodilo u Avinom slučaju, niti da je protiv bilo koga pokrenut postupak po ovom osnovu.