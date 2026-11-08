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Javnost već dugo postavlja pitanje gde je Milan Stanković, a brojne spekulacije se samo nižu. Dok jedni očekuju njegov veliki povratak na scenu, drugi šuškaju da je pevač svoj mir ponovo pronašao u manastiru. O tome je rešila da progovori i Rada Manojlović koja priznaje da su, inače, u čestom kontaktu, ali kako joj se poslednjih dana nije javljao, ona sumnja samo na jedno.

Prvo je kratko prokomentarisala navode o njegovom povratku na muzičku scenu:

- Biće bum - kroz osmeh je rekla Rada pred kamerama "Premijere - Vikend Specijala".

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović u emisiji "Premijera - Vikend Specijal" Foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

Iako je priznala da niko ne zna gde je njen nekadašnji partner, ona smatra da trenutno provodi dane u manastiru:

"Ne mogu da vam kažem gde je taj manastir"

- Niko ne zna gde je Milan. Ja lično mislim da je trenutno u manastiru, ali ne mogu da vam kažem gde je taj manastir - zagonetno je rekla pevačica, pa dodala:

- Ne čujemo se kada je u manastiru, a s obzirom na to da mi se ne javlja danima, mogu da zaključim da je negde gde nije dostupan nama, običnim smrtnicima - zaključila je ona.

Ovako su Milan i Rada nekada izgledali zajedno:

1/6 Vidi galeriju Milan Stanković i Rada Mnojlović Foto: Damir Dervišagić, Kurir TV, Kurir

Kako danas živi Milanova porodica?

Podsetimo , kako je Milan određeno vreme posvetio obilasku pravoslavnih manastira i svetih mesta u potrazi za duhovnim spokojem, u javnosti pojavile tvrdnje da planira da se zamonaši. Ipak, izvesno je da je pevač estradna svetla zamenio mirnijim, duhovnim načinom života.

Prema pisanju domaćih medija Milanova iznenadna odluka da prekine karijeru najteže je pogodila njegovu majku Milenu i sestru Nastasiju, koje su gajile velika očekivanja od njegove muzičke budućnosti. Bliski sagovornik istakao je nedavno da su njih dve neizmerno patile kada je odustao od svega što je godinama gradio na sceni:

1/9 Vidi galeriju Milan Stanković nekad i sad Foto: Printscreen, Printscreen/Facebook, Damir Dervišagić

- Njih dve su se mnogo borile i žrtvovale za njegovu karijeru. Bile su mu velika podrška od prvog dana kada je počeo da se takmiči u "Zvezdama Granda". Imale su veliku želju da on uspe, i taman kada mu je krenula karijera uzlaznom putanjom, njemu je nešto kvrcnulo i više ga ništa od toga nije interesovalo. Nikome iz njegovog okruženja nije bilo jasno zašto - započinje priču sagovornik i dodaje:

- I dalje ne mogu da prežale šta je još mogao. On se dosta povukao u sebe prvih godina kada je doneo tu odluku, ali sada kako vreme prolazi, njih dve ne odustaju od namere da ga nagovore da se vrati na scenu jer smatraju da je ipak to njegov životni poziv. Međutim, za sada, njihova želja nije uslišena od strane njega.

Kako dalje navodi izvor, Milanova sestra i majka i dalje žive u porodičnoj kuću u Obrenovcu, ali se retko viđaju sa njim.

- Tačno je da se on i sa njima viđa retko, ali su često u kontaktu i u sjajnim su odnosima. Koliko ja znam on ne dolazi baš mnogo u Obrenovac, već ga one posećuju - pričao je izvor.

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