Slušaj vest

Iza osmeha pevačice Jovane Tipšin krije se teška priča o njenoj porodici i tragediji koja ih je snašla. Bez ustručavanja, ona je progovorila o svemu i podelila detalje o preminuloj sestri Ljiljani, prvom detetu njenih roditelja, koja je napustila ovaj svet sa svega sedam meseci.

Taj gubitak ostavio je veliki ožiljak u srcu njene majke koja je u tom nemilom trenutku bila veoma mlada, a Jovana je u javnost iznela svoju potresnu ispovest o svemu.

Sestra Ljiljana bila je, prema Jovaninim rečima, prvo dete u njihovoj porodici, a za njenu majku to je i danas teška tema.

- Sestra, ona je prva, da… prvo dete naših roditelja. Mama je bila jako mlada. Ona je imala sedamnaest godina kada je ostala u drugom stanju. Mama nam je malo pričala o tome, nije želela puno jer joj je to jako teška tema - rekla je ona za Hype.TV.

Govoreći o sestri, Jovana je posebno naglasila koliko je bila mala kada je porodica ostala bez nje:

- Imala je sedam meseci, beba...

1/6 Vidi galeriju Jovana Tipšin Foto: Damir Dervišagić, Pravo lice estrade, Kurir

"Možda se nikad ne ostvarim kao majka"

Podsetimo, Jovana Tipšin (49) već godinama javno govori o svojoj borbi za potomstvo, a njeni čvrsti stavovi o majčinstvu ponovo su privukli veliku pažnju javnosti. Ona je istakla da se lično protivi vantelesnoj oplodnji i da želi da se ostvari kao majka isključivo prirodnim putem.

gostujući u emisiji kod Milice Kemez, Jovana je detaljno obrazložila zbog čega ima ovakvo mišljenje. Na pitanje voditeljke da li je tačno da ne bi išla na proces vantelesne oplodnje, pevačica je odgovorila potvrdno:

- Tako je! Ja sam pri tome da bude od Boga, pa kako će biti, možda se nikad ne ostvarim kao majka i to je u redu.

Ona veruje da je sudbina u božjim rukama i da ne treba menjati prirodne tokove: "Jer, Bog zna najbolje šta je dobro za nas".

1/9 Vidi galeriju Jovana Tipšin Foto: Kurir Televizija, Printscreen Premijera - Vikend specijal, Printscreen/Premijera

"Moja najstarija sestra je imala pobačaj"

Kako bi objasnila svoj stav, pevačica je podelila i bolno iskustvo iz svoje porodice:

- Moja najstarija sestra je imala pobačaj, nosila je blizance davno, kao devojka, i, evo 46 godina je u braku i što kaže njen suprug, ja ne znam, Bog zna i ona isto zašto, možda bi se dete rodilo bolesno ili ne znam šta...

Jovana smatra da su ovakvi događaji deo šireg plana koji ljudi ne treba da pokušavaju da kontrolišu po svaku cenu.

- Tako da, da se ne igramo mi sa Bogom on najbolje zna da li ćemo imati dete ili ne, i to je u redu. Mi moramo da razmišljamo pozitivno, i da se molim i sve da opstanemo, jel da, ali Bog ima zadnju reč. Kaže se, dok mi planiramo, Bog se smeje.

BONUS video: