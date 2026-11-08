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Milena Kačavenda, koja je svojevremeno govorila da je najplaćeniji rijaliti igrač, otvorila je vrata svog doma i pokazala kako izgleda njen stan u elitnom delu Beograda koji odiše luksuzom, a poseduje i gostinjsku sobu.

Kako se Milena našalila na samom početku, kada je ugostila ekipu "Premijere Vikend - Specijala", u toj gostinjskoj sobi "čuva" švalera.

- Pogledajte sobu, a tu mi je i švaler, ispod kreveta - rekla je Kačavenda.

Nakon toga MIlena je pokazala svoju spavaću sobu.

Pogledajte kadrove iz njenog doma:

1/8 Vidi galeriju Stan Milene Kačavende u Beogradu Foto: Printscreen Pink

- Ovo je moja spavaća soba, to je moj mir, a imam i svoje kupatilo, a to mi je najbitnije. Ja ovde baš kuliram, jako retko izlazim, ja volim da mi ljudi dođu, da ovde uživamo uz večeru i piće neko i da nam bude lepo.

Milena je nakon toga pokazala i drugo kupatilo pa se pohvalila novim parfemom:

- Vidiš ima i moje inicijale - dodala je Milena.

"Dignem noge i raznišljam o životu"

Nakon toga, Kačavenda je pokazala kuhinju i dnevnu sobu koja je cela sređena.

- Ovo je moja kuhinja, ja o tome vodim računa, volim mir i da bude sve čisto, a sada pogledajte terasu gde ja pijem kafu i uživam, sve mi je tu, dignem noge i razmišljam o životu.

Pričala da je najplaćenija u Eliti

1/7 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Marko Karović

Podsetimo, koja se takmičenja i u sedmoj sezoni Elite, Milena Kačavenda, otkrila je svojevremeno u komentarima ispod objave na Instagramu da je ona najplaćeniji rijaliti igrač ikada.

Ona je i pre ulaska u sedmu sezonu najavila haos, a tik pred početak u sklopu prepiske u komentarima na Instagramu, Kačavenda je šokirala tvrdnjom da je najplaćeniji učesnik ikada.

- Najzad ti je uspeo plan da uđeš, kako se lepo iz senke borila i eto, najedi se. Verovatno kao i svi ne ulaziš zbog para nego da se zezaš, auuu - glasio se je jedan od komentara, a temperamentna Milena se nadovezala:

- Pa, naravno zbog para, šta si mislio/la. Za tvoju informaciju, ja sam najplaćeniji igrač ikada - napisala je ona.

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