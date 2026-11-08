TVRDILA DA JE NAJPLAĆENIJI IGRAČ U ELITI IKADA, A EVO GED ŽIVI: Stan u elitnom delu Beograda, a pogled sa terase - da se smrzneš (FOTO)
Milena Kačavenda, koja je svojevremeno govorila da je najplaćeniji rijaliti igrač, otvorila je vrata svog doma i pokazala kako izgleda njen stan u elitnom delu Beograda koji odiše luksuzom, a poseduje i gostinjsku sobu.
Kako se Milena našalila na samom početku, kada je ugostila ekipu "Premijere Vikend - Specijala", u toj gostinjskoj sobi "čuva" švalera.
- Pogledajte sobu, a tu mi je i švaler, ispod kreveta - rekla je Kačavenda.
Nakon toga MIlena je pokazala svoju spavaću sobu.
Pogledajte kadrove iz njenog doma:
- Ovo je moja spavaća soba, to je moj mir, a imam i svoje kupatilo, a to mi je najbitnije. Ja ovde baš kuliram, jako retko izlazim, ja volim da mi ljudi dođu, da ovde uživamo uz večeru i piće neko i da nam bude lepo.
Milena je nakon toga pokazala i drugo kupatilo pa se pohvalila novim parfemom:
- Vidiš ima i moje inicijale - dodala je Milena.
"Dignem noge i raznišljam o životu"
Nakon toga, Kačavenda je pokazala kuhinju i dnevnu sobu koja je cela sređena.
- Ovo je moja kuhinja, ja o tome vodim računa, volim mir i da bude sve čisto, a sada pogledajte terasu gde ja pijem kafu i uživam, sve mi je tu, dignem noge i razmišljam o životu.
Pričala da je najplaćenija u Eliti
Podsetimo, koja se takmičenja i u sedmoj sezoni Elite, Milena Kačavenda, otkrila je svojevremeno u komentarima ispod objave na Instagramu da je ona najplaćeniji rijaliti igrač ikada.
Ona je i pre ulaska u sedmu sezonu najavila haos, a tik pred početak u sklopu prepiske u komentarima na Instagramu, Kačavenda je šokirala tvrdnjom da je najplaćeniji učesnik ikada.
- Najzad ti je uspeo plan da uđeš, kako se lepo iz senke borila i eto, najedi se. Verovatno kao i svi ne ulaziš zbog para nego da se zezaš, auuu - glasio se je jedan od komentara, a temperamentna Milena se nadovezala:
- Pa, naravno zbog para, šta si mislio/la. Za tvoju informaciju, ja sam najplaćeniji igrač ikada - napisala je ona.
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