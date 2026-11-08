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Pevačicu Zoranu Mićanović danas je ekipa domaćih medija zatekla na aerodromu, gde je bila raspoložena za razgovor sa pripadnicima sedme sile. Tom prilikom govorila je o aktuelnim dešavanjima na estradi, a posebno se osvrnula na spekulacije da je njena koleginica Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana Em, navodno raskinula vezu zbog nje.

Foto: Privatna Arhiva

Na pitanje novinara da li je istina da je upravo ona razlog ljubavnog kraha koleginice, Zorana je oštro demantovala takve navode i poručila da nema nikakve veze sa njihovim raskidom.

- Nije zbog mene, nema šanse. To što su raskinuli, ja nemam ništa sa tim. I da me je muvao, to ostaje između nas. Šalim se. Nema potrebe da se pravi više drama između nas, mi smo super - rekla je Zorana, pa otkrila da li je nakon svega kontaktirala Tijanu.

Nisam je zvala, ja sam takva osoba, ni ja nikome ne tražim rame za plakanje, pa se ni ne nudim - iskrena je bila pevačica.

Otkrila kakva su prijateljstva na estradi

1/8 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Damir Dervišagić

Zorana se potom osvrnula i na međuljudske odnose na estradi, pa priznala da ne veruje da među kolegama postoji veliki broj iskrenih prijateljstava. Kako je istakla, u svom okruženju ima svega nekoliko ljudi kojima zaista veruje.

- Ne baš, imam možda četvoro, petoro ljudi koje stvarno volim i koji mene vole. Kako ja idem da ispoštujem druge, tako i oni ispoštuju mene. Mi ne pijemo kafe. Znate kakav je naš posao, snimanja, emisije, neki imaju i muževe i decu, nemamo vremena. Bespotrebno je gomilati ljude da bi bili viđeni - objasnila je pevačica.

Na kraju se dotakla i onih koji, prema njenom mišljenju, po svaku cenu žele medijsku pažnju, pa poručila da ona ne pripada toj grupi ljudi.

- Neki ljudi rade sve samo da bi bili u medijima i da se priča o njima. Svi se mi borimo, ali ja ne idem preko mrtvih da bih došla do cilja - zaključila je Zorana Mićanović.