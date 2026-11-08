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Porodica Stanković ima lep povod za slavlje! Sin Dejana Stankovića, bivšeg fudbalera i trenera Crvene zvezde, Filip zaprosio je svoju devojku Federiku.

Filipova izabranica obelodanila je srećne vesti o krunisanju njihove ljubavi veridbom, te je najlepše trenutke podelila na svom profilu na Instagramu.

Jasno je da se Filip i te kako potrduio da veridbu upriliči na romantičan način, a pitanje o večnoj ljubavi postavio je na krovu sa kog se pruža ozbiljan panoramski pogled.

Dok je pod bio ukrašen laticama ruža, Filip je kleknuo pred svoju Federiku, a po njegovom ozarenom izrazu lica može se zaključiti koliko je par uživao tokom ove posebne večeri. Sve je bilo romantično, a pazilo se na svaki detalj - od stola ukrašenim cvetnim aranžmanom, do osvetljenja i ukrasnih sveća, a uživali su i u dobrom vinu.

1/7 Vidi galeriju Sin Dejana Stankovića Filip Stanković verio devojku Foto: Printscreen Instagram

- Zauvek - napisala je kratko verenica Filipa Stankovića ispod objave.

Prsten može vredeti čitavo bogatstvo

Prsten koji je Federika pokazala na društvenim mrežama ima identičnu estetiku kao verenički prsten kojim je Džastin Biber zaprosio Hejli Biber, masivan ovalni solitaire dijamant na tankoj alci, što je trenutno jedan od najpopularnijih i najprestižnijih stilova vereničkog prstenja među poznatima. Cena ovakvog prstena na luksuznom svetskom tržištu, ukoliko je u pitanju prirodni dijamant visoke klase, može se kretati od 40.000 pa sve do preko 100.000 evra. U tom slučaju, reklo bi se da se mladi Stanković nimalo ne štedi kada je ljubav u pitanju!

Filip Stanković Foto: Printscreen Instagram

Filip otkupljen iz Intera za oko 2.000.000 evra

Podsetimo, Filip Stanković stigao je prošle godine u Veneciju iz Intera, tačnije otkupljen je za nešto manje od 2.000.000 evra. Posebno se istakao u Seriji B, gde je upisao čak 16 utakmica bez primljenog gola, dok je pažnju na sebe ponovo skrenuo i u duelu sa Napolijem, kada je odbranio penal Kevinu De Brujneu.

1/8 Vidi galeriju Filip Stanković Foto: Printskrin/Instagram

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