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Veliki koncertni spektakl Seke Aleksić u Zagrebu izazvao je ogromnu pažnju, a među onima koji su došli da joj pruže podršku bio je i Zoran Birtašević, čija je saradnja sa Jelenom Karleušom nedavno prekinuta, a zbog prisustva na koncertu, već je počelo da se spekuliše da je on sada u Sekinom timu.

1/5 Vidi galeriju Puklo prijateljstvo Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Birtašević je godinama bio jedan od najbližih saradnika Jelene Karleuše, sa kojom je učestvovao u kreiranju njenog javnog imidža, organizaciji brojnih poslovnih aktivnosti i realizaciji projekata, a kako se sve više priča da je upravo on novi Sekin saradnik, mi smo stupili u kontakt sa njim, te nam je otkrio o čemu se radi.

U razgovoru za Kurir, Zoran je prvo izneo svoje mišljenje o Aleksićevoj, ali i otkrio u kakvom su odnosu:

Dugo se poznaju

- Seku poznajem dugo i imamo zaista lepu komunikaciju. Ona je sjajan čovek i drago mi je da vidim da joj se dešava ogroman zasluženi uspeh. U Zagreb sam došao sa prijateljima, da uživamo u njenom koncertnom spektaklu i pružimo joj podršku. Neverovatna energija se dešavala pred 40.000 ljudi, u srcu Zagreba - rekao je Zoran za Kurir.

Pogledajte deo atmosfere sa koncerta:

1/5 Vidi galeriju Seka Aleksić drugi koncert u Areni Zagreb Foto: Mario Poje/Extra FM

Detalji saradnje sa Sekom Aleksić

Iako Seka i Zoran nisu direktno profesionalno sarađivali, njihovi poslovni putevi ipak su se ukrstili kroz jedan važan projekat. Naime, posredstvom marketinške agencije, Zoran je kao kreativni direktor i producent radio vizuelni identitet događaja organizovanog u Beogradu, povodom promocije njenog novog albuma.

Posebno mu je drago što su pojedini video-sadržaji nastali tokom te promocije kasnije korišćeni i na zagrebačkom koncertu.

- Seka i ja profesionalno nismo direktno sarađivali, ali sam posredstvom marketinške agencije, kao kreativni direktor i producent, uradio vizuelni identitet događaja za potrebe promocije njenog novog albuma u Beogradu. Drago mi je što su neki od video-sadržaja sa promocije korišćeni i u Zagrebu, na koncertu - otkrio je on.

Na kraju, imao je samo reči hvale za pevačicu i ljude koji stoje iza njenog velikog uspeha.

- Seka ima sjajan tim koji perfektno radi svoj posao i zaslužuje veliko poštovanje. Želim im svu sreću - zaključio je Zoran za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Zoran Birtašević Foto: Printscreen, ATAIMAGES

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