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Neki ne veruju u subinsku ljubav dok im se ne dogodi, a među njima je bila i voditeljka Dea Đurđević koja je u iskrenom razgovoru iznela detalje svog bračnog i porodičnog života, a kako je sama priznala, ona sada veruje da je sve sudbina.

- Postoji, ja nisam verovala dok se nije desilo. Ja verujem da je sve sudbina, i sve treba da se desi u pravo vreme - rekla je Dea pred kamerama "Premijere - Vikend Specijala", te otkrila kako se oseća otkako je postala majka, tri meseca nakon rođenja devojčice Iris:

1/4 Vidi galeriju Dea Đurđević u emisiji "Premijera Vikend - Specijal" Foto: Printscreen Pink

O majčinstvu: Bilo je i suza i smeha

- Čudno je, drugačije, ali prelepo. Jeste naporno, ali kada se to malo čudo probudi i nasmeje se, sve je lepo. Svakim danom učimo nešto novo i ona i ja. Iskreno nije to tako lagano, imaš situacija, da gledaš da li je to dobro, ili ne. Mislim da sam prevazišla neke stvari, bilo je i suza i smeha, ali sada tri meseca nakon što se Iris rodila je super sve.

Dea se osvrnula i na svoj odnos sa suprugom, istakavši koliko je važno da oba roditelja podjednako učestvuju u odgajanju deteta:

"Tata je noćni radnik, ja dnevni"

1/4 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen

- Danas je važno da postoji dobar čovek koji učestvuje u roditeljstvu kao i ja. Tata je noćni radnik, ja sam dnevni radnik, i oboje radimo sve zajendno. Mislim da me danas sluša svaku treću reč, a to ti je ono muškarac ili je srećan ili je u pravu, on je odabrao da je on u pravu. - rekla je Dea i dodala:

- Moram da kažem da mi baba Nena pomogne, tu je i svekrva, tako da ja imam malo svog vremena, ali nisam više gospodar svog vremena, ali navikavam se na to. - rekla je voditeljka pa je otkrila kako je došlo do toga da danas uživa u srećnoj ljubavi sa Lazarom.

O suprugu Lazaru

Dea je svoju ljubavnu priču sa Lazarom počela mnogo pre sudbonosnog "da", kada su se još kao srednjoškolci zabavljali, a nakon dugih petnaest godina život ih je ponovo odveo jedno drugom. Voditeljka je sada podelila detalje njihovog ponovnog početka:

Ovako je izgledalo njihovo venčanje:

1/6 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Marko Kranjc, Kurir

- Dva puta me je zvao, a ja nisam imala vremena, a onda sam ja njega pozvala i eto, došli do venčanja, Iris. Iskreno krivo mi je što nije bila veća svadba, ali taj prostor nam je bio divan. Bilo nam je lepo, i verujte mi da bih se opet udala za njega i opet rađala decu - zaključila je ona.

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