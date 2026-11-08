OVO JE ISTINA O BRAKU DEE ĐURĐEVIĆ! Voditeljka priznala sve o mužu, ogolila dušu o odgajanju ćerke: "Bilo je i suza..."
- Dea Đurđević kaže da veruje u sudbinu i otkriva detalje bračnog i porodičnog života sa suprugom Lazarom.
- Posle tri meseca od rođenja ćerke Iris, priznaje da je majčinstvo naporno, ali prelepo, uz mnogo smeha i suza.
- Ističe da u odgajanju deteta ravnopravno učestvuju oba roditelja, uz pomoć porodice i malo vremena za sebe.
Neki ne veruju u subinsku ljubav dok im se ne dogodi, a među njima je bila i voditeljka Dea Đurđević koja je u iskrenom razgovoru iznela detalje svog bračnog i porodičnog života, a kako je sama priznala, ona sada veruje da je sve sudbina.
- Postoji, ja nisam verovala dok se nije desilo. Ja verujem da je sve sudbina, i sve treba da se desi u pravo vreme - rekla je Dea pred kamerama "Premijere - Vikend Specijala", te otkrila kako se oseća otkako je postala majka, tri meseca nakon rođenja devojčice Iris:
O majčinstvu: Bilo je i suza i smeha
- Čudno je, drugačije, ali prelepo. Jeste naporno, ali kada se to malo čudo probudi i nasmeje se, sve je lepo. Svakim danom učimo nešto novo i ona i ja. Iskreno nije to tako lagano, imaš situacija, da gledaš da li je to dobro, ili ne. Mislim da sam prevazišla neke stvari, bilo je i suza i smeha, ali sada tri meseca nakon što se Iris rodila je super sve.
Dea se osvrnula i na svoj odnos sa suprugom, istakavši koliko je važno da oba roditelja podjednako učestvuju u odgajanju deteta:
"Tata je noćni radnik, ja dnevni"
- Danas je važno da postoji dobar čovek koji učestvuje u roditeljstvu kao i ja. Tata je noćni radnik, ja sam dnevni radnik, i oboje radimo sve zajendno. Mislim da me danas sluša svaku treću reč, a to ti je ono muškarac ili je srećan ili je u pravu, on je odabrao da je on u pravu. - rekla je Dea i dodala:
- Moram da kažem da mi baba Nena pomogne, tu je i svekrva, tako da ja imam malo svog vremena, ali nisam više gospodar svog vremena, ali navikavam se na to. - rekla je voditeljka pa je otkrila kako je došlo do toga da danas uživa u srećnoj ljubavi sa Lazarom.
O suprugu Lazaru
Dea je svoju ljubavnu priču sa Lazarom počela mnogo pre sudbonosnog "da", kada su se još kao srednjoškolci zabavljali, a nakon dugih petnaest godina život ih je ponovo odveo jedno drugom. Voditeljka je sada podelila detalje njihovog ponovnog početka:
Ovako je izgledalo njihovo venčanje:
- Dva puta me je zvao, a ja nisam imala vremena, a onda sam ja njega pozvala i eto, došli do venčanja, Iris. Iskreno krivo mi je što nije bila veća svadba, ali taj prostor nam je bio divan. Bilo nam je lepo, i verujte mi da bih se opet udala za njega i opet rađala decu - zaključila je ona.
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