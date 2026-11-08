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Turbulentan period sada je iza pevačice Goge Gačić koja je nedavno stavila tačku na brak sa kolegom Markom Gačićem. Posle razvoda, Goga je nastavila dalje dostojanstveno, uživajući u svim malim i velikim trenucima koje joj život donosi.

Jedan takav, poseban trenutak podelila je i sa ljudima koji je prate na društvenim mrežama, te se dirljivim rečima obratila svojoj mami koja joj je bezuslovna podrška i oslonac, a koja danas proslavlja rođendan.

Goga Gačić čestitala mami rođendan Foto: Printscreen Instagram

Uz njihovu zajedničku fotografiju sa bazena, na kojoj je ljubi, napisala je emotivnu poruku koju je u pozadini pratila čuvena numera Marije i Verice Šerifović - "Ti mi uvek trebaš".

- Dok god te imam, imam svoje najlepše mesto na svetu. Hvala ti za bezuslovnu ljubav, za svaku žrtvu i za sve što si učinila za mene. Volim te, mama! Moja vilo, moja lavice!! Srećan rođendan - pisalo je u objavi uz kratak komentar "Najbolja mama ikada".

Ovom porukom, ona je podsetila na bezuslovnu roditeljsku ljubav, a nema sumnje da su njene reči dirnule mnoge.

Progovorila o novoj ljubavi

Podsećanja radi, Goga je nedavno otvorila temu nove ljubavi, te otkrila da li je spremna da pusti nekog novog u svoj život:

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

- Nisam spremna za novu ljubav. Ne, ne, nisam, stvarno, i previše obaveza i previše tereta i svega, i to karijera, deca, kao što rekoh, to prvo, i posle će sve nekako biti samo od sebe. A da li verujem u ljubav, to ne znam, to će mi pokazati vreme. Ljubav je najlepša stvar na svetu, ali pokazaće mi vreme da li treba da verujem u ljubav ili ne - istakla je ona u razgovoru za "Blic".

Stambeno pitanje nakon razvoda

Osim toga, ona se tom prilikom osvrnula i na navode da je kupila novi stan:

- Pa to je potpuno onako neki redosled koji je normalan. Istina, da, ali naravno u Beogradu kupiti stan, to ne može preko noći, apsolutno. Zato kažem, trudim se, radim i sve ostalo. Mikica i Mira su nam tu, stvarno kao baka i deka, kao neko ko se našao u toj nekoj situaciji. Ja to, mislim, nemam šta da kažem, kao što sam od samog početka rekla, ljudi ni za šta nisu krivi, apsolutno, i to je sve normalno, hvala im još jednom. Kada će se to desiti, ja stvarno ne znam, ako Bog da, zdravlja, posla, svega, polako, polako napred idemo, pa naravno da ću vam to reći - zaključila je pevačica.

Ovako su Marko i Goga izgledali dok su bili u ljubavi:

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram Screenshot, Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

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