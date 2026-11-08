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Pevač Emrah Emšo, koji je široj javnosti postao poznat učešćem u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", našao se u centru pažnje nakon što se pojavila informacija da ga je jedna maloletna devojčica prijavila policiji.

Prema navodima koji su dospeli u javnost, pevač je navodno stupio u kontakt sa devojčicom kojoj do punoletstva nedostaje manje od mesec dana. O slučaju se ubrzo oglasio i sam Emšo, koji je izneo svoju stranu priče i objasnio zbog čega joj se obratio.

Naime, pevač tvrdi da je njegova namera bila da devojčici kupi haljinu za rođendan, a povodom čitave situacije oglasio se i na društvenim mrežama.

Emrah Emšo Foto: Printscreen Instagram

- Kupiš devojci haljinu i ona te prijavi policiji - napisao je Emrah.

Za sada nisu poznate sve okolnosti slučaja, niti je dostupna zvanična potvrda nadležnih institucija o navodima da je prijava podneta.

O mračnoj strani estrade

Podsetimo, Emšo je nedavno otkrio sa čim se susretao na estradi, te da su mu nudili nedozvoljene supstance.

1/6 Vidi galeriju Emrah Emšo Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- Imao sam raznih situacija u kolima, pre nekoliko godina recimo, bio sam baš umoran, imao sam dosta snimanja i svirki pa sam imao običaj da stanem na nekoliko pumpi zaredom da odspavam. Taj umor može da bude ozbiljan problem. Nedavno smo krenuli sa svirke, muzičari i ja, svako je bio svojim kolima i desetak minuta pred kuću stigao me je umor. Moguće je da sam zaspao na par sekundi i trgao sam se, otvorio przor i pustio muziku, tako sam izdržao - prisetio se pevač.

Na pitanje koliko je teško odupreti se alkoholu na veseljima radi bezbednog povratka kući, Emrah je odgovorio:

- Moraš da shvatiš da ti piće nije potrebno da bi pevao i radio. Jednostavno ovaj posao mora da se shvata profesionalno, ako ti posao zavisi od pića, to je problem.

Mnoge njegove kolege su otvoreno govorile da su im na nastupima osim pića nudili i nedozvoljene supstance, a sa tim se susreo i Emšo.

- Ima svega! Kada radiš toliko svirki normalno da ima svega, nudili su i meni, ali jednostavno kažeš da ne želiš - poručio je pevač jednom prilikom za Grand.

Kurir.rs / avaz.ba

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