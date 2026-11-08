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Jelena Golubović već dve godine vodi borbu za potomstvo, a kako je već rekla za Kurir, novi medicinski nalazi koje je dobila su je prilično obradovali i nada se najboljem. Ona je sada rešila da progovori o odnosu sa suprugom, a u razgovoru je učestvovala i njena majka, te je između njih došlo do nesuglasica kada su počele priču o finansijama.

Jelena, naime, nagovara majku da prodaju imovinu i da pokrenu biznis, ali priču je prvo počela o svojoj borbi za potomstvo:

- Tokom inseminacije sam i ostajala trudna, uzimala upravo hormonsku terapiju, suplemente koji utiču na raspoloženje, pa isto tako i na mog supruga utiču. Mislim, sve je to zajednički proces. Naravno da su mi on i mama najveća podrška, ali i njemu treba podrška - rekla je Jelena na početku razgovora za "Blic", dodajući da je sve do Boga i do psihe.

1/10 Vidi galeriju Jelena Golubović Simikić uživa u bračnom životu Foto: Privatna arhiva

"Uveče se zajedno pomolimo"

- Jedino što mi teško pada, što recimo ljudi ne shvataju kad ste u tom procesu, vi ne smete teško da podignete teže od kilograma. I onda ljudi gledaju: "Aha, vidi, mama joj nosi, mama ovo, mama ono ili muž kad je ovde". I što kažu: "Ako veruješ, zašto se brineš? Ako ne veruješ, čemu se nadaš? " Uveče kad se zajedno pomolimo, ja se samo kažem: "Bože, hvala ti na današnjem danu, preuzmi sve naše brige, i molim te da, ono što je od tebe, daj mi, neka ostane uz mene, ono što nije od tebe, nek ode. " I to je to- kaže ona i dodaje:

- Kažu: "Bog odabrane iskušava. " Nas nije posle tri godine vera napustila, ali ljudi se bore i po 10 i po 12 godina.

O maminoj operaciji slepog creva

S obzirom na to da je Ceca Golubović, Jelenina mama nedavno imala hitnu i tešku operaciju slepog creva, sada je progovorila o tome:

Foto: Printscreen YouTube

- Jeste, bilo je iznenada, bilo i opasno. Opasno i po život, pošto je puklo slepo crevo, ali ja nisam imala tako strašne bolove da sam mogla da pretpostavim da je toliko ozbiljno. Međutim, hitna pomoć je brzo došla. Tamo su me u Urgentnom centru vrlo lepo pripremili za operaciju.- rekla je Ceca.

Iako je Ceca priznala da ćerka i zet brinu o njoj, istakla je i šta je nervira kod Jelene, a ubrzo je došlo i do nesuglasica:

- Svašta. Pa svašta me nervira. Prvo je glasna. Za moj ukus je glasna. Drugo, mnogo je temperamentnija od mene. Ja sam smirena. Možda sam ja u mladosti nisam bila baš ovako. Imala sam neki deo mene- kaže Ceca, a onda se uključuje Jelena koja mamu nagovara da prodaju imovinu i pokrenu biznis.

"Imamo više od pola miliona evra"

- Ja joj kažem: "Mama, daj sve da prodamo, imamo preko miliona, preko pola miliona evra. "Ona kaže: "Au, šta je to za Evropu? " Pa rekoh: "Veruj mi, to su sad pare i za Evropu. I ja je ubeđujem da krenemo u novi biznis- rekla je Jelena, a Ceca se nadovezala:

- Ona hoće mene da uvlači u svoj život.

- Ne u svoj život, samo u biznis. Ja kažem: "Mama, ti samo da udružimo novac, ja moju vikendicu, ona stan. " Ja kažem: "Ne u život, poslovno". Ti sad možeš da nadgledaš. Sa tim parama zaposliš mene, sina, zeta, nadgledaš- rekla je Jelena, na šta je njena mama odgovorila da ona nema iskustva, a onda je i krenula dodatna rasprava.

1/7 Vidi galeriju Jelena Golubović nekad i sad Foto: Printscreen, Printscreen YouTube, Pri

"Kad bi se sve nekretnine prodale..."

- Čuj, ja nemam iskustvo - govorila je Jelena, a Ceca je dodala:

- A je l' imaju intervju sa mnom ili s tobom? Ali ako tako upadaš, onda nastavi sama.

- Pa pola miliona, baš onako zvuči, 500, 600, 700 hiljada, kad bi se sva nekretnina prodala koju ima ona i ja, to je cifra i za Zapad, da se mi ne lažemo. Šta bi neko dao da ima 10 hiljada za biznis, a mi možemo da imamo 500, 600 hiljada? - jasna je bila Jelena tokom razgovora za pomenuti medij.

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