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Srpska lekarka, specijalista oftalmologije i voditeljka, Katarina Bajec postala je baka u 47. godini.

Ona je radosnu vest podelila putem društvenih mreža, gde je objavila prvu fotografiju svog unuka Lazara.

- Ljudi moji dragi, postala sam baba. Moja prva i najveća ljubav, moj Jovan je postao tata prelepom Lazaru i meni doneo najveću sreću koja se može zamisliti - napisala je Katarina Bajec i dodala:

- Naravno, nikako ne smem da zaboravim da spomenem strica Filipa koji se od juče javlja na telefon: "Stric ovde" - napisala je voditeljka pa se obratila svom unuku.

- Lazare, odmah da se baba dogovori sa tobom, a da ne čuju mama i tata, ima da te mazim i razmazim do beskraja - poručila mu je ponosna baka.

1/6 Vidi galeriju Dr Katarina Bajec Foto: Instagram

Ko je Katarina Bajec

Katarina Bajec rođena je 1979. godine u Srbiji. Po završetku Matematičke gimnazije upisala je Medicinski fakultet u Beogradu, nakon čega je specijalizovala oftalmologiju.

Radila je u Kliničkom centru Srbije, a šira javnost ju je upoznala u jesen 2019. godine kroz emisiju koju uređuje i vodi.

Na Javnom servisu (RTS) se pojavljivala kao gost u popularnim emisijama edukativnog karaktera, kao što je RTS Ordinacija, gde je iz ugla stručnjaka govorila o oftalmologiji, zdravlju očiju i uticaju ekrana na vid i mnogim drugim temama.

Katarina Bajec je od 2014. godine u braku sa profesorom doktorom Đorđem Bajecom sa kojim ima sina Filipa, dok iz prethodnog braka ima sina Jovana.

Poreklo i značenje imena Lazar

Prvi put ga susrećemo još u Bibliji. Ono nema više značenja, ima samo jedno - Bog je pomogao.

Lazar se spominje u Jevanđelju po Jovanu. Bio je brat Marije i Marte. Lazar je bio čovek kojeg je Isus vaskrsnuo kao svoje sedmo i poslednje čudo. Zvali su ga Lazar iz Betanije. Tim činom Isus je utvrdio svoje predanje i broj njegovih sledbenika je rastao sve više i više.