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„Žena kao ti“, „Samo moja“, „Nisam od juče“, „Gnezdo“ i „Zauvek“ samo su neki od hitova koje je publika horski pevala sa Željkom Vasićem tokom dvočasovnog koncerta u punoj Plavoj dvorani Sava Centra. Popularni kantautor priredio je jedno od produkcijski najraskošnijih koncertnih izdanja ove sezone, uz više od 25 muzičara na sceni.



Željko Vasić Foto: David Damnjanovic/David Damnjanovic





Koncert je započeo iznenađenjem – Vasić se pojavio među publikom i uz ovacije izveo pesmu „Žena kao ti“, najavivši veče ispunjeno emocijama, vrhunskom muzikom i najvećim hitovima.

Željko Vasić Foto: David Damnjanovic/David Damnjanovic

Tokom više od 25 godina karijere, Željko Vasić izgradio je prepoznatljivo mesto na regionalnoj muzičkoj sceni, a koncert u Sava Centru još jednom je pokazao da su njegove pesme postale evergrin hitovi koji povezuju različite generacije.



Željko Vasić Foto: David Damnjanovic/David Damnjanovic



„Uživao sam na sceni. Bitno je da su ljudi bili zadovoljni i da su uživali večeras kao i ja. Ljubav je danas zaboravljena stvar i jako je važno da se vratimo na fabrička podešavanja“, izjavio je Vasić neposredno nakon koncerta.



Željko Vasić Foto: David Damnjanovic/David Damnjanovic



Zbog velikog interesovanja, Željko Vasić će se već ovog proleća ponovo susresti sa beogradskom publikom u Sava Centru. Datum novog koncerta biće uskoro objavljen na zvaničnom sajtu Sava Centra.