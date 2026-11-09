ŽELJKO MITROVIĆ SE RASTAO SA TRAMPOVIM BLISKIM SARADNIKOM! Matt Schlapp potvrdio dolazak u Beograd u januaru, biće lični gost vlasnika Pink Media Group (VIDEO)
Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović završio je svoju posetu Sjedinjenim Američkim Državama susretom sa Mattom Schlappom, predsednikom Konferencije konzervativne političke akcije (CPAC) i saradnikom američkog predsednika Donalda Trampa.
Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović je na društvenim mrežama objavio snimak na kojem se vide Donald Tramp i Matt Schlapp, a u opisu je otkrio i detalje njihovog susreta na samom kraju njegovog boravka u Americi.
Kako je naveo, Schlapp ga je ispratio prilikom odlaska iz Mar-a-Laga, rezidencije predsednika Trampa na Floridi, a tokom rastanka zahvalio mu se na prisustvu i potvrdio da će u januaru doputovati u Beograd.
Posebno je istakao da će Schlapp tom prilikom prisustvovati konferenciji CPAC u srpskoj prestonici, ali i biti njegov lični gost.
Na samom odlasku iz Amerike, zapravo letnje rezidencije predsednika Trampa u Majamiju, Mar A Lago, ispratio me je predsednik CPAC i jedan od najuticajnijih republikanaca i najbližih saradnika predsednika Trampa, Matt Schlapp! Matt mi se na rastanku zahvalio na prisustvu i potvrdio dolazak u Beograd u januaru, na konferenciju CPAC, kada će biti i moj lični gost! - napisao jhe Mitrović ispod snimka.
Ova poseta Beogradu najavljena je za januar, kada se očekuje održavanje konferencije CPAC, koja okuplja predstavnike konzervativnih političkih i društvenih krugova.
Mitrović je tako još jednom podelio detalje svojih susreta tokom boravka u Americi, a najava dolaska predsednika CPAC u Beograd predstavlja jednu od tema njegovih poslednjih objava sa putovanja.
Podsetimo, Željko Mitrović je boravio u odabranom međunarodnom društvu na večeri u Mar-a-Lagu, privatnoj rezidenciji američkog predsednika Donalda Trampa na Floridi.
Željko Mitrović je jedini Srbin kojem je Tramp posvetio pažnju na ovoj privatnoj večeri.
Posebno je zanimljivo što je ovom događaju prisustvovalo svega pedesetak ljudi iz celog sveta.