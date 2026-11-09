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Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović završio je svoju posetu Sjedinjenim Američkim Državama susretom sa Mattom Schlappom, predsednikom Konferencije konzervativne političke akcije (CPAC) i saradnikom američkog predsednika Donalda Trampa.

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović je na društvenim mrežama objavio snimak na kojem se vide Donald Tramp i Matt Schlapp, a u opisu je otkrio i detalje njihovog susreta na samom kraju njegovog boravka u Americi.

Kako je naveo, Schlapp ga je ispratio prilikom odlaska iz Mar-a-Laga, rezidencije predsednika Trampa na Floridi, a tokom rastanka zahvalio mu se na prisustvu i potvrdio da će u januaru doputovati u Beograd.

Posebno je istakao da će Schlapp tom prilikom prisustvovati konferenciji CPAC u srpskoj prestonici, ali i biti njegov lični gost.

Na samom odlasku iz Amerike, zapravo letnje rezidencije predsednika Trampa u Majamiju, Mar A Lago, ispratio me je predsednik CPAC i jedan od najuticajnijih republikanaca i najbližih saradnika predsednika Trampa, Matt Schlapp! Matt mi se na rastanku zahvalio na prisustvu i potvrdio dolazak u Beograd u januaru, na konferenciju CPAC, kada će biti i moj lični gost! - napisao jhe Mitrović ispod snimka.

Željko Mitrović Foto: Printscreen/Instagram

Ova poseta Beogradu najavljena je za januar, kada se očekuje održavanje konferencije CPAC, koja okuplja predstavnike konzervativnih političkih i društvenih krugova.

Mitrović je tako još jednom podelio detalje svojih susreta tokom boravka u Americi, a najava dolaska predsednika CPAC u Beograd predstavlja jednu od tema njegovih poslednjih objava sa putovanja.

Podsetimo, Željko Mitrović je boravio u odabranom međunarodnom društvu na večeri u Mar-a-Lagu, privatnoj rezidenciji američkog predsednika Donalda Trampa na Floridi.

Željko Mitrović Foto: Printscreen/Instagram

Željko Mitrović je jedini Srbin kojem je Tramp posvetio pažnju na ovoj privatnoj večeri.