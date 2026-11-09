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Veljko Ražnatović neretko na svom profilu deli deliće svoje privatnosti, poput treninga, vremena sa porodicom, ali i obilaska imanja, na kome se bavi stočarstvom. Ipak, sada je na mrežama podelio poruku, koja je mnoge iznenadila.

Naime, osim brojnih komentara, Veljko na mrežamam deli i motivacione poruke, pa je sada objavio jednu, koja pokazuje put, kojim je i on možda prošao, kako bi došao do života i uspeha koji danas ima.

„Moraš biti spreman da izgoriš u sopstvenom plamenu; kako bi inače mogao ponovo da se uzdigneš iz pepela, ako prethodno nisi postao pepeo?“, stajalo je u njegovoj poruci, koja jasno ističe da je svaki pad u životu lekcija iz koje ustaješ jači.

Upravo jedan takav proces Veljko je prošao nakon perioda povrede leđa, kada je zbog treninga mesece proveo udaljen od porodice.

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- Živeo sam u podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi kod vladike Stefana. Bio sam dobar tamo kod svog duhovnika - uz osmeh je rekao Veljko, a zatim istakao da se nada novom odlasku tamo.

- Nadam se da ću ponovo uskoro ići tamo. Tamo sam stekao neki duševni mir, koliko god sam bio sam i koliko god mi je bilo teško. Bilo mi je stvarno prelepo i onako sada kada gledam na taj period uopšte mi nije tako crn kao što mi je bio dok sam bio tamo - istakao je potom sin muzičke zvezde Cece Ražnatović.

- Smuči ti se sivilo, nije Moskva baš najsunčanije mesto na svetu, ali narod i to što sam naučio tamo, kao i sam jezik je definitivno nešto nezamenljivo - rekao je Veljko Ražnatović za Balkan Boxing.

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- Povreda me je naterala da odem u Rusiju. Imao sam diskus herniju. Znao sam da moram nešto drastično da uradim. Hteo sam da se testiram. Dugo sam bio nepokretan. Tri-četiri meseca ležao sam u krevetu i nisam mogao da hodam. Pre toga sam ćopao... Mislio sam da će proći. Trenirao sam uprkos bolovima, sve dok mi se bol nije spustila niz nogu. Tada sedneš i razmišljaš... Odlučio sam da promenim sve i pokušam da napravim rezultat. Imao sam 28 godina. Sada sam se dobro pozicionirao. Za sedam meseci tamo stekao sam kontakte za ceo život i pronašao trenera