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Na pitanje drugog korisnika ove društvene mreže zašto ne demantuje bljuvotine da je potkradao Karleušu, on je napisao.

- Zato što sam pristojan, imam prilično strpljenja i želim da potisnem stravu koja mi se dogodila u najtežim trenucima. Na sve te moje osobine računa se kada se pakuju priče radi prikrivanja sopstvene strahote i sramote. Pitajte je kako je upoznala svog momčića. Fuj. Sledeći korak biće kompletna istina, bez da trepnem. Apsolutno me zabole za pretnje krimosa koje dobijam da ćutim i slično - napisao je Birtašević, ali je nakon nekog vremena svoju objavu obrisao.

Njegova poruka otvorila je brojna pitanja, posebno zbog najave da bi naredni korak mogao da bude iznošenje kompletne istine. Da li će Birtašević zaista otkriti šta se dešavalo iza zatvorenih vrata i kakvu će stranu priče izneti, ostaje da se vidi.

Oglašavanje Zorana Birtaševića Foto: printscreen iks

Podsetimo, prekid dugogodišnjeg prijateljstva i poslovne saradnje Jelene Karleuše i Zorana Birtaševića već nedeljama je jedna od glavnih tema na domaćoj javnoj sceni. Njihov odnos, koji je godinama važio za neraskidiv, preko noći se promenio, a javnost i dalje pokušava da odgonetne šta je dovelo do velikog razlaza.

Iako je u početku izbegavala da govori o kraju ove saradnje i dugogodišnjeg prijateljstva, Karleuša je ipak odlučila da se oglasi. Tom prilikom priznala je da je duboko povređena i razočarana, ali nije želela da ulazi u detalje niti da otkriva šta se zaista dogodilo između njih.

1/7 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Zoran Birtašević Foto: Damir Dervišagić, Printscrren, Instagram/zoranbirtasevic, Kurir, Instagram Printscreen

Saradnja Seke i Birtaševića?

Inače, Zoran se u petak i u subotu pojavio na koncertima Seke Aleksić u zagrebačkoj Areni zbog čega su odmah na društvenim mrežama počele da kolaju priče da su započeli saradnju.

Zoran se oglasio za Kurir i otkrio prirodu svog odnosa sa Sekom.

- Seku poznajem dugo i imamo zaista lepu komunikaciju. Ona je sjajan čovek i drago mi je da vidim da joj se dešava ogroman zasluženi uspeh. U Zagreb sam došao sa prijateljima, da uživamo u njenom koncertnom spektaklu i pružimo joj podršku. Neverovatna energija se dešavala pred 40.000 ljudi, u srcu Zagreba - rekao je Zoran za Kurir.

Iako Seka i Zoran nisu direktno profesionalno sarađivali, njihovi poslovni putevi ipak su se ukrstili kroz jedan važan projekat. Naime, posredstvom marketinške agencije, Zoran je kao kreativni direktor i producent radio vizuelni identitet događaja organizovanog u Beogradu, povodom promocije njenog novog albuma.

1/6 Vidi galeriju Zoran Birtašević Foto: ATAIMAGES, Antonio Ahel/ATAImages

Posebno mu je drago što su pojedini video-sadržaji nastali tokom te promocije kasnije korišćeni i na zagrebačkom koncertu.

- Seka i ja profesionalno nismo direktno sarađivali, ali sam posredstvom marketinške agencije, kao kreativni direktor i producent, uradio vizuelni identitet događaja za potrebe promocije njenog novog albuma u Beogradu. Drago mi je što su neki od video-sadržaja sa promocije korišćeni i u Zagrebu, na koncertu - otkrio je on.

Na kraju, imao je samo reči hvale za pevačicu i ljude koji stoje iza njenog velikog uspeha.

- Seka ima sjajan tim koji perfektno radi svoj posao i zaslužuje veliko poštovanje. Želim im svu sreću - zaključio je Zoran za Kurir.