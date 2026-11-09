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Sin Snežane ĐurišićMarko Gvozdenović otkrio je deo svoje intime na društvenim mrežama. On je objavio poruku koju mu je ostavila njegova partnerka Danijela kada je odlazila.

Umesto obične poruke, Danijela mu je napisala nekoliko rečenica punih ljubavi, ali i simpatičnih saveta, jasno stavljajući do znanja koliko joj je stalo do njega.

- Voli te tvoja beka! Budi dobar, suviše mi je stalo da bi pravio probleme. Bez nervoze, sve je okej, ljubi te tvoja Danijel.

Ovaj prizor očigledno mu je mnogo značio, pa je odlučio da ga podeli sa svima koji ga prate. Uz fotografiju je ostavio i kratak, ali emotivan komentar:

- Moja beka ostavila poruku kad je odlazila.

Marko Gvozdenović objavio poruku koju mu je ostavila devojka Foto: Printscreen TikTok

Podsetimo, Markov privatni život poslednjih godina prolazio je kroz brojne promene. Nakon razvoda, započeo je novu ljubavnu priču sa Danijelom, sa kojom sada živi. Njih dvoje svoju bliskost ne skrivaju, a zajedničke trenutke i nežnosti često objavljuju na TikToku.

Ipak, iza osmeha i lepih trenutaka krije se i veoma težak period koji je Marko ostavio iza sebe. Početkom godine doživeo je ozbiljno nasilje na Vračaru, kada je u februaru brutalno pretučen.

Zbog zadobijenih povreda morao je da bude hospitalizovan, a kasnije je govorio i o traumama koje je pretrpeo.

1/5 Vidi galeriju Snežana Đurišić i sin Marko Gvozdenović Foto: Marina Lopičić, Nemanja Nikolić, Stefan Jokić, Marina Lopičić, Ana Paunković

Slučaj je dobio i sudski epilog. Beogradski privrednik Z. I. priznao je krivicu pred Prvim osnovnim sudom zbog zlostavljanja i mučenja Gvozdenovića, nakon čega je osuđen na godinu dana kućnog zatvora. Takođe, izrečena mu je trogodišnja zabrana prilaska Marku na udaljenosti manjoj od 300 metara.

Posle svega što mu se dogodilo, Marko se uglavnom drži dalje od javnosti, dok na društvenim mrežama podeli detalje iz svog privatnog života. Ovoga puta pažnju nije privukla velika vest, već jednostavna poruka koja govori o njegovom odnosu sa partnerkom.