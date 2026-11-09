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Vukašin Katić započeo je novo poglavlje u svojoj karijeri, i to na Radio-televiziji Srbije, nakon što je prethodno ostao bez angažmana na televiziji Pink i prekinuo saradnju sa Jelenom Karleušom.

On je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj pozira u elegantnom crnom odelu, ispred crvene pozadine sa prepoznatljivim logom RTS-a, čime je privukao veliku pažnju pratilaca.

Uz fotografiju je objavio pesmu Eli Goulding “Anything Could Happen“, dok je u opisu napisao kratku, ali zanimljivu poruku: “Best for the last“, odnosno “Najbolje za kraj".

"Njena dela prema meni neka govore o njoj"

Njega je sada prokomentarisala i Jelena Karleuša, u čijem timu saradnika je bio, nakon što se on oglasio na društvenoj mreži Iks gde je reagovao na komentare o svojoj bivšoj saradnici.

- Mislim da je sasvim u redu da o Jeleni ne govorim ružno. Njena dela, kada sam ja u pitanju, neka govore o njoj. Na meni je da, kao mlada osoba, učim iz sopstvenih grešaka i ispravljam ih. Vama hvala na zapažanju - napisao je on, a ubrzo je usledila njena reakcija na istoj društvenoj mreži.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Vukašin Katić Foto: Printscreen, Ilija Ilić, Kurir

Bio njen fan, maloletan joj upao na terasu

Ona nije štedela reči na račun nekadašnjeg saradnika.

- Iskreno, zgađena sam ovim što sam pročitala. Vukašin Katić je momak kog sam maloletnog zatekla na mojoj terasi, na koju je neovlašćeno ušao da se slika kao moj fan. Pružila sam mu ruku. Spavao je u mojoj kući, vozio je moja kola, hranila sam ga, oblačila, davala mu novac, vodila ga na putovanja, pomagala u svakom smislu. Molila za njega da mu ne daju otkaz na Pinku jer nije savesno obavljao posao, a onda i molila za njega da ga zaposle na RTS-u. Najmanje što je morao da napiše jeste hvala. Vukašine, sram te bilo. I tebe i Miloša - napisala je Karleuša.

Oglašavanje Zorana Birtaševića

Podsertimo, na Iksu se po prvi put nakon prekida saradnje s njom oglasio i Zoran Birtašević. On je objavio svoj odgovor na pitanje zašto ne demantuje bljuvotine da je Jelenu potkradao, a potom ga je obrisao.

Vukašin Katić i Zoran Birtašević Foto: Printscreen

- Zato što sam pristojan, imam prilično strpljenja i želim da potisnem stravu koja mi se dogodila u najtežim trenucima. Na sve te moje osobine računa se kada se pakuju priče radi prikrivanja sopstvene strahote i sramote. Pitajte je kako je upoznala svog momčića. Fuj. Sledeći korak biće kompletna istina, bez da trepnem. Apsolutno me zabole za pretnje krimosa koje dobijam da ćutim i slično - napisao je Birtašević.