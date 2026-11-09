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Iako se ne govori toliko često o tome koliko je novca potrebno uložiti u muzički projekat, pevačica Aleksandra Mladenović je bez zadrške rešila da otkrije šta je sve neophodno kako bi jedan album bio kompletan.

"200 do 300 hiljada evra"

- Treba prvo da se prikupi novac pa onda da se snima album. Jer niko o tome ne govori, to jest retko ko, da to puno košta i da to nije mala cifra. Od 200 do 300 hiljada evra meni treba za to, ja treba baš dobro da radim da bih mogla to da ostvarim - priznala je Aleksandra Mladenović u emisiji "Grand specijal".

1/9 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Printskrin/Instagram, Kurir Televizija, Kurir TV

Voditeljka Vesna Milanović bila je zatečena navedenom sumom, pa ju je upitala da li taj iznos pokriva celokupnu produkciju.

- Kada govoriš o 200, 300 hiljada evra, pretpostavljam da tu misliš na sve, i na spotove. Ključ u ruke, to bi se reklo? - upitala je Vesna.

"Sada je nemoguće snimiti spot za 2.500 evra"

Pevačica je potvrdila da navedeni iznos pokriva sve troškove i objasnila koliko su cene u muzičkoj industriji skočile u odnosu na početak njene karijere.

- Tako je, kompletno sve to košta, posebno u današnje vreme gde je sve poskupelo, pa i pesme i spotovi. Ne možeš više ti da nađeš neki onako spot, kao što smo ranije snimali. To su nezamislive cifre. Sećam se moj prvi spot koji sam snimila za pesmu "Ljubav ili ludilo" koštao je 2.500 evra tada, 2017. godine. Sada ne možeš da nađeš takav spot. Gotovo da je nemoguće snimiti spot za taj novac – naglasila je pevačica.

Pogledajte kadrove iz spota o kom je Aleksandra govorila da ju je koštao 2.500 evra:

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović spot za pesmu "Ljubav ili ludilo" platila 2.500 evra Foto: Printscreen/Youtube/IDJVideos.TV

Ulaže novac u nekretnine

Inače, Aleksandra Mladenović gostovala je u jednoj emisiji, gde je otvoreno govorila o ljubavnom životu, planovima za budućnost i zaradi, a tom prilikom priznala je da mnogo novca troši na luksuzne torbe i parfeme, otkrila da je kupila nekretnine od kojih planira da živi u penziji, ali i najavila nove pesme i album.

- Kupila sam nekretnine i da ih izdajem, i od njih planiram da živim u penziji, da uživam sa unucima. Nadam se da ću se udati i imati i decu i unuke, nikada nije kasno za decu i unuke. Ja sam devojka koja veruje u ljubav, uvek sam zaljubljena. Bila sam istinski zaljubljena, ali mislim da nikada nisam bila voljena na pravi način - rekla je ona jednom prilikom i dodala:

- Trenutno nemam sreće u ljubavi, mada verujem da će biti ljubavi. Nisam još spremna da se zaljubim, sada sam u drugačijoj fazi života“, rekla je pevačica.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Printscreen/Instagram, Promo

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