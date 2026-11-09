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Dok se prisećao svojih mlađih dana, Ognjen Amidžić otkrio je da ipak u njegovom životu postoje stvari zbog kojih se kaje. Voditelj je tokom gostovanja u emisiji "Magazin IN" otvoreno progovorio o svom nekadašnjem načinu života.

- Tih godina bih se trudio da više živim i proživim. Što se više nisam davao, trebalo je više da živim... - rekao je Ognjen, a potom se osvrnuo na odluke ljudi koji nemaju partnere duže vreme i koji ne vide sebe kao porodične tipove.

Ognjen Amidžić Foto: Printscreen Pink

"Nije svako ni da bude roditelj"

- Sve više ima aseksualnih ljudi, bukvalno ne znaš kog su opredeljenja... Nemaju partnere uopšte godinama. Jako je čudno vreme. Nisu svi stvoreni za sve. Mi živimo po modelu koji smo povukli od kuće. Nije svako ni da bude roditelj... Verovatno smo radili mnogo stvari koje smo programirani da radimo - poručio je Amidžić.

Uživa u bračnom životu

Inače, Mina Naumović i Ognjen Amidžić uživaju u porodičnom životu ali i luksuznim putovanjima na koja odu čim ugrabe malo slobodnog vremena. Danas su jedni od omiljenih parova iz javnog sveta.

Ognjen je nakon razvoda od manekenke Danijele Dimitrovske, sa kojom ima sina, uplovio je u vezu sa 17 godina mlađom koleginicom Minom Naumović.

1/7 Vidi galeriju Mina i Ognjen Amidžić Foto: Printscreen, Shutterstock, Instagram

Mina i Ognjen su nekoliko meseci zajedno radili u emisiji Amidži šou, a ljubav je buknula neplanirano. Neko vreme su krili vezu, a onda je voditelj javno priznao da je srećan i ispunjen.

- Da, tačno je. U vezi smo, ali naš dogovor je da našu privatnost sačuvamo za nas i o tome ne pričamo - rekao je tada Ognjen.

Mina je nekoliko meseci kasnije ostala u drugom stanju kada se i povukla iz javnosti zbog trudnoće. Na društvenim mrežama neretko je znala da odbrusi lošim komentarima na račun njenog fizičkog izgleda i fotografijama dokazala da je u pitanju prirodna lepota.

Nakon nekoliko meseci veze su se venčali su se tajno i zavetovali na večnu ljubav.

Mina se ubrzo porodila a ponosni roditelji dali su dečaku ime moćnog značenja. Nakon malenog Peruna ubrzo je na svet došla i Lola koja je postala centar njihovog sveta.

1/7 Vidi galeriju Mina Naumović Foto: Instagram, Printscreen, Instagram Printscreen

Takođe, voditelj nikada nije krio koliko ga je Minina lepota oduševila još pri prvom susretu.

- Izgledom me je oduševila od prvog trenutka i tada sam rekao da nikada u životu nisam video neku ženu uživo da izgleda tako kako ona izgleda. Bio sam zatečen i može se reći da sam se odmah zaljubio. Nisam zaista video ženu koja tako lepo izgleda, još kada sam provalio da je sve prirodno. Ostavila me je bez daha - rekao je on svojevremeno.

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