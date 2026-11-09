Slušaj vest

Ljubavni život ćerke legendarnog pevača Zdravka Čolića, Lare Čolić, ponovo je u žiži interesovanja! Ona je na svom Instagram profilu podelila fotografiju koja je otkrila da je zaljubljena, a njen novi izabranik je Aleksa, sin Darka Šarića.

Mlada naslednica muzičke zvezde nije mnogo govorila o svojoj ljubavi, ali je jednom kratkom porukom pokazala koliko joj znači muškarac pored kog je emotivno srećna i ispunjena.

Sve obelodanila

Uz fotografiju je na engleskom jeziku napisala "My love", odnosno „Moja ljubav", i njega označila, čime je jasno stavila do znanja kakve emocije gaji prema svom izabraniku.

Iako Lara ne krije da je zaljubljena, čini se da joj nije cilj da svaki detalj svoje veze deli sa javnošću. Ipak, ovoga puta napravila je izuzetak i odlučila da na društvenim mrežama pokaže muškarca koji joj je osvojio srce. Njena kratka, ali emotivna objava bila je dovoljna da pokrene brojne reakcije i zainteresuje javnost, naročito zbog porodice iz koje dolazi njen izabranik.

Foto: Instagram Printscreen

Aleksa je sin Darka Šarića, koji je pravosnažno osuđen u postupcima koji se odnose na trgovinu narkoticima, zbog čega je ova ljubavna priča dobila dodatnu pažnju. Ipak, za Laru je, sudeći po njenoj objavi, najvažnije ono što oseća prema muškarcu sa kojim je u vezi, a ne pažnja koju njihova romansa izaziva zbog poznatih prezimena.

Čolina naslednica već godinama privlači pažnju svojim objavama na Instagramu, gde pratiocima redovno otkriva delić svakodnevice, putovanja, druženja i trenutaka u kojima uživa. Iako je odrasla uz jednog od najvećih muzičkih umetnika na ovim prostorima, Lara se nije opredelila za javnu karijeru, već živi život daleko od estradnih reflektora.

Međutim, kada je reč o ljubavi, očigledno je da ni ona nije imuna na zaljubljivanje, a sada je odlučila da jedan poseban trenutak podeli sa svima.

1/5 Vidi galeriju Ponosan na naslednicu Foto: Printscreen, Preent Screen, Pritntsceen/Instagram

O njenim ranijim emotivnim izborima nije se mnogo govorilo, budući da je privatnost uglavnom čuvala za sebe. Upravo zbog toga nova objava izazvala je toliko interesovanja, jer je retka prilika da Lara javno pokaže koliko joj neko znači. Da li je reč o vezi koja traje već neko vreme ili je romansa tek na početku, za sada nije poznato, ali je jasno da je mlada Čolićeva naslednica želela da svom izabraniku uputi javnu ljubavnu poruku.

Podsetimo, Lara je jedna od dve ćerke Zdravka Čolića i njegove supruge Aleksandre. Za razliku od slavnog oca, koji decenijama uživa ogromnu popularnost širom regiona, ona ne gradi javnu karijeru, ali je i te kako prisutna na društvenim mrežama. Svaki njen potez privlači pažnju, naročito kada je reč o ljubavnom životu.

Razmažene ćerke

Čola je sa ponosom govorio o svojim naslednicama.

- Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. Ja to svojoj deci govorim stalno, znaš... Ja imam dve ćerke koje su razmažene. Normalno... Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mestu. Opet, ja bih očekivao nekako više od njih, znaš, ali, nažalost, voleo bih da sam stroži. To je prva stvar. Pokušavam da im omogućim ono što žele, ali možda bih trebalo da budem stroži u celoj toj priči. Mama je ta koja ne može sve bez mene - ispričao je svojevremeno pevač.